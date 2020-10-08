Супряга подписал новый 5-летний контракт с Динамо

Форвард Владислав Супряга подписал новый контракт с киевским " Динамо ".

Новое соглашение 20-летнего динамовца с клубом рассчитано на 5 лет.

Супряга является воспитанником академии "Днепра", а в "Динамо" перешел летом 2018 года, а в августе того же года сыграл свой первый матч в УПЛ.

Летом 2019 года Супряга на правах годичной аренды вернулся в "Днепр-1", а сезон 2020/21 начал уже в составе "Динамо".

В общей сложности, на данный момент на счету Влада 3 гола и 6 ассистов в 18-ми матчах во всех турнирах за "Динамо".