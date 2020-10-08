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Супряга подписал новый долгосрочный контракт с Динамо
Зарубежным соискателям на игрока придется повременить
Форвард Владислав Супряга подписал новый контракт с киевским "
Новое соглашение 20-летнего динамовца с клубом рассчитано на 5 лет.
Супряга является воспитанником академии "Днепра", а в "Динамо" перешел летом 2018 года, а в августе того же года сыграл свой первый матч в УПЛ.
Летом 2019 года Супряга на правах годичной аренды вернулся в "Днепр-1", а сезон 2020/21 начал уже в составе "Динамо".
В общей сложности, на данный момент на счету Влада 3 гола и 6 ассистов в 18-ми матчах во всех турнирах за "Динамо".
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
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таврия19752009 (симферополь)
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Викторович74 (Кривой Рог)
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