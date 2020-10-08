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Рух на выходных проведет спарринги с Волынью и Буковиной

Премьер-лига
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Львовяне заполнят паузу в чемпионате товарищескими матчами

Рух на выходных проведет спарринги с Волынью и Буковиной
Новина українською

Пользуясь паузой в чемпионате, "Рух" на выходных проведет два контрольных спарринга.

В субботу, 10 октября, "желто-черные" на львовском стадионе "Скиф" померяются силами с перволиговским "Вересом". Начало встречи в 14:00.

В воскресенье, 11 октября, у львовян запланирована игра с представителем Второй лиги - черновицкой "Буковиной". Эта игра также состоится в 14:00, но уже в Винниках - на стадионе им. Б. Маркевича.

Оба матча львовский клуб будет транслировать в прямом эфире на своем YouTube-канале.

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В статье: Буковина (Черновцы) Верес (Ровно) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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