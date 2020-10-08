Пятов: Симптомов никаких нет. Готов вернуться к тренировкам хоть сегодня

Капитан " Шахтера " и сборной Украины Андрей Пятов, который подхватил коронавирус, рассказал о тестах на COVID-19 и своей самоизоляции.

– Андрей, как самочувствие?

– Все отлично, чувствую себя прекрасно. Если бы тест не показал такой результат, сейчас готовился бы к игре. Конечно, очень расстроен. У нас важные матчи. Много ребят выпало, футболисты "Шахтера" ушли на самоизоляцию… Надеюсь, результат теста будет отрицательным.

– Что советуют врачи?

– Ничего особенного, пью противовирусные таблетки. У меня нет ни симптомов, ни повышенной температуры. Доктора, конечно, звонят три-четыре раза в день и узнают, как самочувствие.

– Когда планируешь вернуться к тренировкам?

– Я готов хоть сегодня. Но мы в жестких условиях: находимся на самоизоляции. Конечно, стараемся индивидуально поддерживать форму. Сейчас будут очень тяжелые два с половиной месяца, много игр. Хочется, чтобы мой тест показал отрицательный результат, тогда я бы сразу отправился в сборную. Если все будет хорошо, нужно советоваться с врачами – разрешат ли они вернуться в расположение национальной команды. Разрешат – будет супер.