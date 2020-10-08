Супряга: Большое спасибо Игорю Суркису за доверие, постараюсь оправдать все его ожидания

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга поделился эмоциями от подписания нового контракта с киевским клубом.

- В первую очередь рад, что клуб мне доверил. Хочется сказать большое спасибо президенту "Динамо" Игорю Суркису за такое доверие и я постараюсь оправдать все его ожидания.

В "Динамо" всегда была хорошая молодежь и это подтверждается в каждом матче. Мы растем. И будем делать все возможное, чтобы помогать команде.

- Какие сроки контракта?

- Мой контракт рассчитан еще на 5 лет, так что очень рад. Я мечтал играть за "бело-синих" и буду отдавать все свои силы за клуб.

- Что дают забитые голы тебе?

- Я просто стараюсь делать свою работу и помогать команде выигрывать в каждом матче.