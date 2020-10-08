Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Супряга: Большое спасибо Игорю Суркису за доверие, постараюсь оправдать все его ожидания
Форвард подписал новый пятилетний контракт с Динамо
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга поделился эмоциями от подписания
- В первую очередь рад, что клуб мне доверил. Хочется сказать большое спасибо президенту "Динамо" Игорю Суркису за такое доверие и я постараюсь оправдать все его ожидания.
В "Динамо" всегда была хорошая молодежь и это подтверждается в каждом матче. Мы растем. И будем делать все возможное, чтобы помогать команде.
- Какие сроки контракта?
- Мой контракт рассчитан еще на 5 лет, так что очень рад. Я мечтал играть за "бело-синих" и буду отдавать все свои силы за клуб.
- Что дают забитые голы тебе?
- Я просто стараюсь делать свою работу и помогать команде выигрывать в каждом матче.
Популярное сейчас
- "Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко
- Цыганков прокомментировал разгром в товарищеском поединке с Францией
- Анонс матчей плей-офф отбора к Евро-2020. Кто будет соперником Украины?
- Включил дриблинг Неймара. Гуцуляк накрутил игроков Шахтера и сделал два ассиста. ВИДЕО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой