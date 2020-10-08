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Остап Маркевич: Задача Мариуполя на сезон - это выход в еврокубки
Пока что тренер в азовском клубе всем доволен
Главный тренер "
- Как вы оцените начало сезона и дебют в "Мариуполе"?
- Даже не думал об этом. Мы работаем и оценивать мою работу все же уместнее будет журналистам, болельщикам. Я могу дать только предварительную оценку нашей команде. Наша молодая команда нормально себя проявила в начале сезона. Но, конечно, что это только начало и мы, наверное, уже будем смотреть на результат сквозь призму первого круга хотя бы.
- Какие задачи перед вами поставило руководство приазовцев?
- Задача у нас озвучена - это выход в еврокубки. Будем стараться эту задачу выполнять.
- Довольны ли вы составом "Мариуполя"? Все позиции усилили, будут лиеще трансферы?
- Я всегда всем доволен. Всегда надо быть довольным, но, конечно, усиления требуют некоторые позиции, потому что тяжелую травму получил Алексей Кащук. Он вылетел и в первом круге "Мариуполю" он не поможет. Поэтому мы хотим еще пригласить кого-то из вингеров.
- "Мариуполь" - одна из немногих команд, если не одна, в УПЛ, где играют одни украинцы. Это такая стратегия клуба? Легионеры не нужны?
- Я думаю, это направление, которое выбрал клуб. Я вижу очень талантливых украинских футболистов, поэтому это не является принципиальным вопросом. Все же в "Мариуполе" 5-6 игроков сборной Украины U-21. У кого еще такое есть? Это очень позитивный фактор.
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