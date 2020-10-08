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Соломон: Возможно, в Киеве Шахтер будут поддерживать больше болельщиков, чем в Харькове

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки будут делить Олимпийский с Динамо

Соломон: Возможно, в Киеве Шахтер будут поддерживать больше болельщиков, чем в Харькове
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон высказал свое мнение о переезде команды в Киев на НСК "Олимпийский".

- "Шахтер" теперь переехал на "Олимпийский". Как вам играть на стадионе своего крупнейшего соперника?

– Эта арена не принадлежит "Динамо", а Киеву и Украине. Поэтому мы можем там играть. Для нас это очень хороший вариант, так как мы базируемся здесь и нам больше не нужно путешествовать так много. Это существенно облегчает нам жизнь.

Мне очень нравится "Олимпийский". Возможно, здесь нас будут поддерживать больше болельщиков, чем в Харькове. Знаю, что многие люди из Донецка переехали в Киев. Надеюсь, они будут ходить на наши матчи.

Думаю, игры Лиги чемпионов или финал между "Шахтером" и "Динамо" могли бы собрать полный "Олимпийский". Очень хочется сыграть при заполненных трибунах.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Трибуна

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