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Андриевский продлил контракт с Динамо
И снова на 5 лет
Полузащитник "
Новое соглашение 26-летнего хавбека с киевским клубом действует до 2025 года.
Отметим, что Андриевский родился и начинал заниматься футболом в Киеве, но дебютировал в УПЛ в составе харьковского "Металлиста".
Хавбек стал игроком "Динамо" в марте 2015 года. В первой команде киевлян Андриевский провел во всех турнирах 36 матчей и отметился одним забитым мячом.
Напомним, что "Динамо" недавно также подписало новые пятилетние контракты с Александром Тымчиком, Денисом Поповым, Виталием Миколенко, Николаем Шапаренко и Владиславом Супрягой.
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