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Андриевский продлил контракт с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова на 5 лет

Андриевский продлил контракт с Динамо
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский продлил контракт с киевским клубом.

Новое соглашение 26-летнего хавбека с киевским клубом действует до 2025 года.

Отметим, что Андриевский родился и начинал заниматься футболом в Киеве, но дебютировал в УПЛ в составе харьковского "Металлиста".

Хавбек стал игроком "Динамо" в марте 2015 года. В первой команде киевлян Андриевский провел во всех турнирах 36 матчей и отметился одним забитым мячом.

Напомним, что "Динамо" недавно также подписало новые пятилетние контракты с Александром Тымчиком, Денисом Поповым, Виталием Миколенко, Николаем Шапаренко и Владиславом Супрягой.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (8)
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Просто Квашин (Харьков)
08.10.2020 в 21:50
Скоро и с Шапаренко продлят....Когда тот определится,он мальчик или девочка...Ждем....
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0
-2
kamalowazin
08.10.2020 в 22:12
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.10.2020 в 21:47
Глупое решение. Человеку 26 лет. Лавочник. Прогресса нет. Потом будут плакаться, что никуда нельзя сплавить в 30 лет, как Гармаша.
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+1
-3
Лекарь (село Дарница)
08.10.2020 в 22:44
Тебе какое дело?
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0
0
nabo64
08.10.2020 в 21:46
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
08.10.2020 в 21:37
Вот этого не ожидал, если честно.
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 21:24
Звезда звёздного клуба!!!
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0
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.10.2020 в 21:18
Це явна дурість Суркісів. Він не рівень ДК.
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0
-3


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