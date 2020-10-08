Андриевский продлил контракт с Динамо

Полузащитник " Динамо " Александр Андриевский продлил контракт с киевским клубом.

Новое соглашение 26-летнего хавбека с киевским клубом действует до 2025 года.

Отметим, что Андриевский родился и начинал заниматься футболом в Киеве, но дебютировал в УПЛ в составе харьковского "Металлиста".

Хавбек стал игроком "Динамо" в марте 2015 года. В первой команде киевлян Андриевский провел во всех турнирах 36 матчей и отметился одним забитым мячом.

Напомним, что "Динамо" недавно также подписало новые пятилетние контракты с Александром Тымчиком, Денисом Поповым, Виталием Миколенко, Николаем Шапаренко и Владиславом Супрягой.