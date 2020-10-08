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Официально: 9 игроков и 9 человек персонала Шахтера заразились COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Это уже не шутки

Официально: 9 игроков и 9 человек персонала Шахтера заразились COVID-19
Новина українською

По итогам повторного тестирования "Шахтера" на COVID-19 выявлено 9 игроков и 9 человек персонала первой команды с положительными результатами

По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

Добавим, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.

Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.

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В статье: Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (21)
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Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 22:53
Злятся все неудачники! Сбор свободных агантов))))))))) Динамо - днище! И туда тянет своим присутствием сборную!!!
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+1
-1
nabo64
08.10.2020 в 21:46
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
kamalowazin
08.10.2020 в 22:11
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+3
0
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Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 22:54
Здесь уже нашли своих партнёров любители дна - друг друга!
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 21:42
Рокер Коваленко, давай!!! Покажи класс!!
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0
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.10.2020 в 21:32
Cупервітя це дійсно підсилення.)) Степаненко і тільки тому що його любить Шевченко, Матві\нко з Кривцовим через цю саму любов ну і Пятов це футболісти які відповідають рівню. А остальні баласт.
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+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 21:35
Весь баласт вчера показал себя!
Ответить
+3
-7
Unselfish (Белая Церковь )
08.10.2020 в 21:56
Не весь. Часть ушла на карантин и готовится к Реалу, пока игроки сборной отбивались в Париже и ещё будет отбиваться с Германией и Испанией. Залётный балласт ввиде Коваленко и Марлоса не обязателен к присутствию.
+3
-3
Unselfish (Белая Церковь )
08.10.2020 в 21:57
Кстати, шаро.ё.бщики из Шахтера свою кошёлку ещё от Погба отгребет в матчах с Реалом.
+3
-5
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.10.2020 в 22:04
хрен з якогось граду. ти хоч бачив хто вчора грав? Це навіть не другий а 3-4 склад. А щоб не було подібного сорому.Шевченко раніше повинен був хоч трохи награвати гравців не тільки з підземелля.
+5
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 22:49
Расскажи тогда 1-2 склад! Давай, если не б.лобол?! Печаль вонючая!
0
-1
oda1979 (Запорожье)
08.10.2020 в 21:32
Официально, это от кого инфа? От Палкина???
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+2
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 21:33
Бокасса узнал что к чему!
Ответить
+3
-2
FCWROVY1 (Kyiv)
08.10.2020 в 21:29
Отже соломон і хочолава в збірних..9 чоловік то мабуть каштру срна конплянка лікарі і інші ...пятов степаненко...а в збірну можна лиш матвієнка і марлоса більше й так немає там кого...мораєс? Ні мабуть...отже вони краще на ізоляціі підготуються до реалу...а може в реал лунін привезе трошка укр грипу і реал основою піде на ізоляцію і шахта зможе конкорувати
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+3
-2
Ol-g (Одесса)
08.10.2020 в 21:29
Шевченко играющим.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
08.10.2020 в 21:27
Почему в понедельник они были здоровы, а сейчас резко так заболели хотя были на жестком карантине?
Ответить
+2
-6
MaximSK (Киев)
08.10.2020 в 21:26
получается Мораес, Матвиенко, Кривцов и Болбат тоже заболели.
Ответить
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.10.2020 в 21:19
Оголосіть увесь список, будь-ласка.
Ответить
+6
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 21:26
Тебе нельзя! Кицьколиз)))
Ответить
+2
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.10.2020 в 21:27
Геть у Лівію або Сирію, дизертире!
+6
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 21:40
Фуууууу...... Как неприлично!
+1
-6


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