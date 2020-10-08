Официально: 9 игроков и 9 человек персонала Шахтера заразились COVID-19

По итогам повторного тестирования " Шахтера " на COVID-19 выявлено 9 игроков и 9 человек персонала первой команды с положительными результатами

По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

Добавим, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.

Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.