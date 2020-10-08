Андрей Тотовицкий: Хет-трик Шахтеру забыть нельзя

В карьере 27-летнего полузащитника "Десны" Андрея Тотовицкого было немало запоминающихся матчей. В их списке особое место наверняка занимают поединки с грандом - донецким "Шахтером". И дело не только в присущей всем соперникам горняков повышенной мотивации, а в бывшей причастности футболиста к этому клубу. Находясь на контракте в "Шахтере", Тотовицкий выступал на правах аренды в мариупольском "Ильичевце"/"Мариуполе", бельгийском "Кортрейке" и луганской "Заре". Но несмотря на эту особенность, ему удавалось отличаться повышенной мотивацией в играх с донетчанами. В одной из них, в сезоне-2015/16, игравший в "Заре" футболист сумел отметиться хет-триком, принеся своей команде победу 3:2. Вот и во встрече с горняками в минувший уик-энд, теперь уже выступая в роли игрока черниговской "Десны", Андрей Тотовицкий был на поле одним из лучших, по традиции расписавшись в воротах своего бывшего клуба. Его гол помог добыть ничью (2:2), прервав тем самым неприятную для "Десны" традицию регулярно проигрывать "Шахтеру".

- После уверенной игры и положительного результата команда наверняка заработала как минимум на лишний выходной? – интересуюсь у Тотовицкого.

- Да, тренеры нас побаловали – предоставили четыре выходных.

- А повышенные премиальные за удачную игру и результат в матчах с грандами в "Десне" предусмотрены?

- Это остается внутри клуба. Такую информацию мы не выносим на общественность.

НАРУШЕННАЯ ТРАДИЦИЯ

- Ничья с чемпионом главного тренера "Десны" Александра Рябоконя удовлетворила?

- Об этом, наверное, у него нужно спросить. Но думаю, что да.

- А если судить по его настроению в раздевалке после финального свистка?

- В нее я зашел после игры позже всех, так как сразу по ее окончании меня позвали на флеш-интервью для канала "Футбол". Когда появился в раздевалке, в ней уже почти никого не было.

- Каковы были послематчевые эмоции ребят?

- Судя по тому, как складывалась игра, по ее окончании мы все понимали: где-то чуть-чуть недотерпели. Можно ведь было в тот вечер и победить.

- Тем не менее, в воскресной ничьей все же было позитивное зерно: впервые в истории "Десна" не проиграла "Шахтеру".

- Действительно, отобрать очки у донетчан удалось первый раз. До этого, насколько мне известно, восемь или девять матчей "Десна" проиграла. Что и говорить, ничья - положительный момент.

КОГДА ВЕРНУЛОСЬ ПОДЗАБЫТОЕ ЧУВСТВО

- Похоже, что "Шахтер" лично для вас - особый раздражитель?

- Не сказал бы. Я настраиваюсь на все матчи независимо от соперника. Просто так получается, что игры с "Шахтером" складываются для меня удачно. Но это никоим образом не значит, что с этой командой играть мне легко. Нет. На самом деле мне было очень тяжело, в воскресенье в поединке с горняками я сильно устал. Но вместе с тем скажу: где-то мне немного везет.

- Гол в ворота "Шахтера" кому-то лично посвятили?

- Каждый забитый мяч посвящаю своей семье и болельщикам "Десны", которые приходят на стадион и горячо нас поддерживают.

- Кстати, о болельщиках. Каково игралось при зрительской аудитории, появившейся на черниговском стадионе после полугодичного перерыва?

- Это очень круто! Даже тех тысячу человек, которые были на матче, создали хорошую атмосферу. Ведь сколько поединков до этого мы играли в полной тишине, вообще без зрителей! Все это было грустно. На матче же с "Шахтером" - другое дело. Присутствие болельщиков добавляет эмоций. Допустим, когда нам нужно дотерпеть, они горячо подбадривают. Это очень приятно. Рад, что вернулось подзабытое нами чувство.

- Хет-трик в ворота "Шахтера" в вашу бытность игроком "Зари" иногда вспоминаете?

- Конечно, вспоминаю. Такое нельзя забыть. Можно сказать, что в тот вечер звезды сошлись в мою пользу. Тем более, что моя команда тогда победила – 3:2.

КРУТОЙ ПЕРИОД В "КОРТРЕЙКЕ"

- Кстати, вы в курсе, кто до вас был единственным игроком, забившим три мяча в ворота горняков в чемпионате Украины?

- Да, об этом мне еще тогда, в сезоне-2015/16, сказали. Это Олег Ящук, игравший за тернопольскую "Ниву".

- Абсолютно верно! Во время ваших выступлений за "Кортрейк" с живущим и работающим ныне в Бельгии Ящуком познакомиться случайно не удалось?

- Нет, с ним я не знаком. К сожалению, даже не виделся. Зато с другим известным по выступлениям в нашем футболе игроком – Сергеем Серебренниковым плотно общаемся. А Олег Ящук, насколько мне известно, работал в ту пору тренером в одной из юношеских команд "Андерлехта". О нем я много слышал – в частности, от вратаря Томаса Камински. Он тоже из "Андерлехта".

- Зарубежная карьера у вас продолжительной не оказалась. По какой причине не задержались в Бельгии?

- Во-первых, в "Кортрейк" я перешел на правах аренды – а это большая разница. А во-вторых, обстоятельства тогда сложились не лучшим образом – была куча проблем с документами, что оставило на душе неприятный осадок. По этому поводу я сильно расстроился. Уж слишком тяжело мне тогда все давалось. Но эти факторы не касались футбола напрямую. Если говорить о футбольных делах, то в "Кортрейке" все было круто. Я с приятными эмоциями вспоминаю тот период. Игра мне удавалась, в Бельгии забил мячей шесть. Руководство "Кортрейка" предлагало продлить срок моей аренды, но я готов был остаться лишь в том случае, если меня выкупят у "Шахтера". Однако донецкий клуб на тот момент меня не продавал. Чуть позже, кстати, у меня был вариант перейти из "Кортрейка" во французскую Лигу 1 – в "Страсбург". Он как раз тогда вышел из Лиги 2, выиграв в свой первый сезон Кубок страны. Но и этому клубу не удалось с донетчанами договориться. Французам это пояснили тем, что в "Шахтере" на меня рассчитывают.

СТАТЬ СВОИМ В "ДЕСНЕ"

- Как давно вы перестали принадлежать "Шахтеру" юридически?

- Когда перешел в "Десну". Это мне развязало руки. Теперь в карьере все зависит только от меня.

- Не жалеете, что ваша карьера в "Шахтере" из-за обилия иностранных игроков в средней линии и атаке не сложилась?

- Тяжелый вопрос. Не знаю… Есть ли смысл жалеть о том, что было раньше? Хотя в "Шахтере" мне тяжело было закрепиться, так как в команде выступали квалифицированные легионеры. Конкурировать с такими футболистами, как Тайсон и Марлос, к тому же, на пике их карьеры, было очень сложно.

- Появившись в "Десне" в начале этого года, сразу стали своим?

- У нас нет большого количества легионеров (в основном составе "Десны" играет лишь эстонец Йоонас Тамм – Прим. В.К), в основном все украинцы. Этот фактор позволяет быть более сплоченным коллективом, так что никаких проблем у меня в нем не было. Со многими ребятами пересекались когда-то в "Шахтере", да и в молодежной сборной вместе играли.

ЗАКАЛЕННЫЕ "ВОЛЬФСБУРГОМ"

- Как считаете, чего не хватило вашей команде для положительного результата в матче Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом"?

- На мой взгляд, очень сильно повлияло удаление Тамма. Где-то не хватило нам хладнокровия и, возможно, опыта.

- Несмотря на поражение, какие-то положительные моменты дебют "Десны" в еврокубке в памяти оставил?

- Разумеется! В игре с "Вольфсбургом", который считается по уровню выше середняка чемпионата Германии, мы смотрелись весьма достойно. Считаю, что "Десна" показала хороший футбол. Возможно, не во всем матче, но в определенных отрезках мы были хороши и как минимум на один гол наиграли. Через несколько дней после матча немецкие "Kicker" и "Bild" писали, что "Десна" проиграла достойно.

- Чем запомнилась поездка в Германию?

- В этой стране я раньше бывал с "Шахтером", когда ездили на матчи с "Хоффенхаймом" и "Айнтрахтом". У меня Германия не вызвала какого-то удивления. Тем более, что с "Вольфсбургом" мы играли без зрителей, к тому же, на маленьком стадионе.

- Как отреагировали в команде на вызов в сборную Украины Ефима Конопли?

- Все произошло спонтанно, и мы его даже не видели. В матче с "Шахтером" он не участвовал, а о вызове в национальную команду Конопли было написано перед ним. С этим событием Ефима поздравили в общекомандным чате, пожелав ему удачи.

- А вы о попадании в главную команду страны уже задумывались?

- Выступление за сборную является огромной честью для любого футболиста, и я - не исключение. Если моя игра позволит получить вызов в национальную команду – безусловно, буду этому очень рад.

РЕДКАЯ ФАМИЛИЯ С ПОЛЬСКИМИ КОРНЯМИ

- В Чернигов перебрались вместе с семьей?

- Нет. Моя семья пока живет в Киеве. Около трех месяцев назад у нас родился ребенок, поэтому решили, что жена с детьми останется в столице. При первой возможности я к ним наведываюсь – благо, от Чернигова до Киева всего полтора часа езды. Делаю это не так часто, а лишь когда выпадает выходной. А так стараюсь не распыляться на дорогу. В Чернигове же живу на клубной базе.

- Как проводите четыре выходных?

- В данный момент нахожусь в Киеве. Учитывая, что у меня двое детей, то есть чем заняться. Помогаю супруге по уходу за ними.

- Знаете ли вы происхождение своей фамилии?

- Нет. Известно лишь, что она имеет польские корни, так как заканчивается на "ий".

- Известно, что давным-давно в Луцком уезде было такое село – Тотовичи. Возможно, оттуда и происходит ваш род.

- Да, хорошо знаю это село – я ведь из Ровенской области. Оно ныне называется Тутовичи и находится в том же Сарненском районе, откуда я родом. О происхождении фамилии не задумывался, хотя знаю, что она – редкая.

Фото - ФК "Десна", UA-Футбол!



