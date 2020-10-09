Премьер-лига
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Заря и Ингулец заполнят паузу в УПЛ товарищеским междусобойчиком
Спарринг состоится в субботу 10 октября
"Заря" и "Ингулец", заполняя паузу в чемпионате
Поединок состоится в субботу 10 октября в Запорожье на стадионе "Торпедо" и начнется в 15:00.
Напомним, что после пяти туров УПЛ "Заря" занимает в турнирной таблице 9-е место, а "Ингулец" – 11-е.
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Источник:ФК Заря
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