Заря и Ингулец заполнят паузу в УПЛ товарищеским междусобойчиком

"Заря" и "Ингулец", заполняя паузу в чемпионате УПЛ , проведут спарринг между собой.

Поединок состоится в субботу 10 октября в Запорожье на стадионе "Торпедо" и начнется в 15:00.

Напомним, что после пяти туров УПЛ "Заря" занимает в турнирной таблице 9-е место, а "Ингулец" – 11-е.