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Заря и Ингулец заполнят паузу в УПЛ товарищеским междусобойчиком

Премьер-лига
(1 голосов)

Спарринг состоится в субботу 10 октября

Заря и Ингулец заполнят паузу в УПЛ товарищеским междусобойчиком
Новина українською

"Заря" и "Ингулец", заполняя паузу в чемпионате УПЛ, проведут спарринг между собой.

Поединок состоится в субботу 10 октября в Запорожье на стадионе "Торпедо" и начнется в 15:00.

Напомним, что после пяти туров УПЛ "Заря" занимает в турнирной таблице 9-е место, а "Ингулец" – 11-е.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Заря

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