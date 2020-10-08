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В Днепре-1 заболевших коронавирусом нет. Клуб получил результаты тестов

Премьер-лига
(1 голосов)

В Днепре пока что все спокойно

В Днепре-1 заболевших коронавирусом нет. Клуб получил результаты тестов
Новина українською

В среду 7 октября игроки, тренеры и персонал "Днепра-1" прошли поточное тестирование на коронавирус.

Результаты тестирования стали известны сегодня (8 октября) – все тесты днепрян дали негативные результаты.

Таким образом, команда в плановом режиме продолжает готовиться к следующим матчам чемпионата.

Отметим, что недавно очаги коронавируса были также зафиксированы в сборной Украины, "Шахтере" и "Александрии". Сообщали СМИ и о коронавирусе в "Десне", однако черниговский клуб опроверг эту информацию.

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В статье: СК Днепр-1 коронавирус
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Источник:
СК Днепр-1

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