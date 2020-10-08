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В Днепре-1 заболевших коронавирусом нет. Клуб получил результаты тестов
В Днепре пока что все спокойно
В среду 7 октября игроки, тренеры и персонал "
Результаты тестирования стали известны сегодня (8 октября) – все тесты днепрян дали негативные результаты.
Таким образом, команда в плановом режиме продолжает готовиться к следующим матчам чемпионата.
Отметим, что недавно очаги коронавируса были также зафиксированы в сборной Украины, "
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Источник:СК Днепр-1
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