В Днепре-1 заболевших коронавирусом нет. Клуб получил результаты тестов

В среду 7 октября игроки, тренеры и персонал " Днепра-1 " прошли поточное тестирование на коронавирус.

Результаты тестирования стали известны сегодня (8 октября) – все тесты днепрян дали негативные результаты.

Таким образом, команда в плановом режиме продолжает готовиться к следующим матчам чемпионата.