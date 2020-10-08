Беринчик вышел на бой против Симиона в футболке Зари

В эти минуты в Лесниках (Киевская область) проходит бой между чемпионом WBO International в легком весе, украинцем Денисом Беринчиком (13-0, 7 КО) и румыном Виорелом Симионом (22-3, 9 КО).

Украинец вышел на бой в футболке экс-игрока луганской " Зари " Никиты Каменюки. Его тренеры в углу были одеты в футболки защитника "Динамо" Никиты Бурды и экс-игрока "Металиста" Александра Рыкуна.

Отметим, что сегодня утром "Заря", амбассадором которой является боксер, пожелала удачи Беринчику в данном файте.