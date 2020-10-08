Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беринчик вышел на бой против Симиона в футболке Зари
Между сторонами очень теплые отношения
В эти минуты в Лесниках (Киевская область) проходит бой между чемпионом WBO International в легком весе, украинцем Денисом Беринчиком (13-0, 7 КО) и румыном Виорелом Симионом (22-3, 9 КО).
Украинец вышел на бой в футболке экс-игрока луганской "
Отметим, что сегодня утром "Заря", амбассадором которой является боксер, пожелала удачи Беринчику в данном файте.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Контрразведчик СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи
- Франция – Украина, славное унижение России, Шаблий против Луческу? ТаТоТаке №182
- Цыганков прокомментировал разгром в товарищеском поединке с Францией
- Минус два у Олимпика, полноценный трансфер Мариуполя. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...