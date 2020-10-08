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Беринчик вышел на бой против Симиона в футболке Зари

Премьер-лига
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Между сторонами очень теплые отношения

Беринчик вышел на бой против Симиона в футболке Зари
Новина українською

В эти минуты в Лесниках (Киевская область) проходит бой между чемпионом WBO International в легком весе, украинцем Денисом Беринчиком (13-0, 7 КО) и румыном Виорелом Симионом (22-3, 9 КО).

Украинец вышел на бой в футболке экс-игрока луганской "Зари" Никиты Каменюки. Его тренеры в углу были одеты в футболки защитника "Динамо" Никиты Бурды и экс-игрока "Металиста" Александра Рыкуна.

Беринчик вышел на бой против Симиона в футболке Зари - изображение 1

Отметим, что сегодня утром "Заря", амбассадором которой является боксер, пожелала удачи Беринчику в данном файте.

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В статье: Заря (Луганск) Денис Беринчик
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