Премьер-лига
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Банада пропустит 2 матча Александрии, дисквалифицированы еще 7 игроков
6 тур сыграют без них
Полузащитник "
Хавбек получил прямую красную карточку в матче 5-го тура УПЛ против донецкого "Олимпика".
Кроме него из-за дисквалификации 6 тур УПЛ пропустят еще 7 футболистов.
Это Ибрахим Кане, Александр Скляр ("Ворскла"), Максим Грисьо (ПФК "Львов"), Владислав Лупашко ("Ингулец"), Вадим Парамонов ("Рух"), Василий Пиняшко ("Минай"), Андрей Цуриков ("Днепр-1").
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Источник:Трибуна
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