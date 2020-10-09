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Банада пропустит 2 матча Александрии, дисквалифицированы еще 7 игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

6 тур сыграют без них

Банада пропустит 2 матча Александрии, дисквалифицированы еще 7 игроков
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Евгений Банада дисквалифицирован на 2 матча, сообщил секретарь контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Игорь Грищенко.

Хавбек получил прямую красную карточку в матче 5-го тура УПЛ против донецкого "Олимпика".

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Кроме него из-за дисквалификации 6 тур УПЛ пропустят еще 7 футболистов.

Это Ибрахим Кане, Александр Скляр ("Ворскла"), Максим Грисьо (ПФК "Львов"), Владислав Лупашко ("Ингулец"), Вадим Парамонов ("Рух"), Василий Пиняшко ("Минай"), Андрей Цуриков ("Днепр-1").

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В статье: Андрей Цуриков ФК Александрия Евгений Банада Ибрахим Кане
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Источник:
Трибуна

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