Остап Маркевич заметил качественные изменения в УПЛ

Главный тренер ФК " Мариуполь " Остап Маркевич прокомментировал старт своей команды на примере матчей с конкретными соперниками.

- После разгрома в Александрии сделали какие-то выводы? После того матча "Мариуполь" показал гораздо лучшие результаты.

- Вы очень кстати заметили - "Мариуполь" показал результаты. Несмотря на то, что пропустили 4 мяча, в игре с "Александрией", мы даже на поражение не заслуживали. Так произошло. Это была дебютная наша игра.

К этой игре у нас было мало времени для того, чтобы интегрировать наши идеи, имплементировать нашу тактику и философию в команду, в игроков донести наши идеи. Это было ожидаемо, что у нас были какие-то недоработки и какие-то недостатки. Это нормальный процесс, нужно время. Для того, чтобы что-то построить, нужно время.

- Насколько сложно было переиграть "Зарю" Скрипника?

- С любым соперником играть сложно. Кстати, Премьер-лига в этом сезоне нас радует тем, что ее уровень повышается.

бщекомандный уровень футбола повышается. Видно, что команды добавляют в каких тактических аспектах. Конечно, Заря - очень хорошо организованная команда, которая любит атаковать. Мы упорно готовились к той игре и мы реализовали тот план, который выбрали в данном конкретном матче.

- Потом вы обыграли «Днепр-1» и после этого в днепровцев состоялась отставка Михайленко. Какие эмоции, когда после твоей победы тренер увольняется?

- Я считаю Дмитрия Михайленко одним из лучших тренеров Украины. И о ситуации, которая сложилась в «Днепре-1», я не могу что-то сказать. Это может комментировать человек, находящийся в эпицентре событий. Но для меня этот тренер является тем, кем я сказал. А остальное я не могу комментировать.

- "Мариуполь" сыграл вничью с "Ворсклой" Максимова и едва не сыграл вничью с "Колосом" Костышина. Это тоже неплохие команды?

- Да, я говорю, во всех пяти играх нам противостояли достойные соперники с конкретным стилем. Это так же радует, что у нас нет одного какого-то направления. Все команды придерживаются своей философии и тактических побудв. И это очень позитивно, потому что, чем больше у нас будет различных стилей и тактик, структуры игры, тем лучше. С каждым соперником тяжело играть. В следующем туре нам играть с проходят. Я так же считаю, что это сложный соперник. Это самобытная команда с характером, с которой так же нужно быть в полной игровой концентрации.