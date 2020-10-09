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Фран Соль хочет остаться в Тенерифе
А недавно был патриотом "Динамо"
Испанский нападающий "
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Я не знаю, есть ли договоренность между клубами на будущее, но для меня важно доверие.
Если у нас будет хороший сезон и мы достигнем поставленных целей, будет время все обсудить. Я рассчитываю на эту возможность, - цитирует игрока сайт Тенерифе.
Аренда испанского форварда в Тенерифе рассчитано до конца сезона.
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