Фран Соль хочет остаться в Тенерифе

Испанский нападающий " Динамо " Фран Соль, которого арендовал клуб Сегунды "Тенерифе", прокомментировал свой пока временный переход - надеется, что есть договоренность о выкупе его контракта.

Я не знаю, есть ли договоренность между клубами на будущее, но для меня важно доверие.

Если у нас будет хороший сезон и мы достигнем поставленных целей, будет время все обсудить. Я рассчитываю на эту возможность, - цитирует игрока сайт Тенерифе.