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Фран Соль хочет остаться в Тенерифе

Премьер-лига
(1 голосов)

А недавно был патриотом "Динамо"

Фран Соль хочет остаться в Тенерифе
Новина українською

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль, которого арендовал клуб Сегунды "Тенерифе", прокомментировал свой пока временный переход - надеется, что есть договоренность о выкупе его контракта.

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Я не знаю, есть ли договоренность между клубами на будущее, но для меня важно доверие.

Если у нас будет хороший сезон и мы достигнем поставленных целей, будет время все обсудить. Я рассчитываю на эту возможность, - цитирует игрока сайт Тенерифе.

Аренда испанского форварда в Тенерифе рассчитано до конца сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе (Испания) Фран Соль
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