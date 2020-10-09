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Орест Кузык рассказал, каким тренером был Валентин Белькевич

Премьер-лига
(1 голосов)

Работали в молодежной команде

Орест Кузык рассказал, каким тренером был Валентин Белькевич
Новина українською

Украинский легионер кипрского "Пафоса", полузащитник Орест Кузык, рассказал о Валентине Белькевиче, под руководством которого играл за "Динамо" U-19.

С Белькевичем было комфортно работать. Он был хорошим футболистом и тренером. Всегда мог найти подход к игроку. Знал, как общаться с каждым: кому объяснить один раз, кому несколько, с кем нужно быть мягким.

Он никогда не кричал, не показывал лишних эмоций. Всегда концентрировался на работе, на достижении результата, донесении информации футболистам. Поэтому период сотрудничества оставил очень хорошие впечатления.

Мог выйти на тренировку и показать уровень. С любой позиции попадал в «девятку». В плане мастерства ему трудно было составить конкуренцию.

Напомним, что Валентин Белькевич был тренером в Динамо в 2010-2014 годах. Умер 1 августа 2014 из-за тромбоэмболии.

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В статье: Валентин Белькевич Динамо (Киев) Орест Кузык Пафос
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Источник:
Футбол 24

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