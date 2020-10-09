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Новичка Динамо Белуце спросили о перспективах в команде и матчах ЛЧ
Против Месси и Роналду
Новичок "
Прошлый сезон, особенно последние 7-8 месяцев, были тяжелыми временами в моей карьере. Но у меня были близкие друзья и семья, я всегда был решительным и уверенным в том, что хочу делать. Я продолжал верить и работать, и я хочу становиться все лучше.
Киевское "Динамо" - это клуб, который борется за трофеи, играет в группе Лиги чемпионов. Еще важно, что работа с господином Мирчей Луческу будет для меня очень полезной. Он является опытным тренером, и я, безусловно, буду у него многому учиться.
Мы в группе с "Ювентусом", играть в Лиге чемпионов - это моя мечта! Я думаю, это мечта любого футболиста. Если я дебютирую, буду очень счастлив и постараюсь отдаваться игре ежеминутно.
У меня нет фаворита, если выбирать между Месси и Роналду. Оба игрока, я думаю, лучшие в истории футбола, и шанс сыграть против них на одном поле - это очень. Я был бы рад помогать команде, делать результаты. В конце концов, важно получить результаты в команде, оставив в стороне тот факт, что перед нами Месси, Роналду, "Барселона", "Ювентус". В конце концов, это поединок, как и любой другой, и команда будет пытаться принять в нем результат.
Мне удалось поговорить с Мирчей Луческу столько, сколько я хотел, но мы все знаем, кто он такой, и он непременно даст мне много полезных советов, которые я запомню, чтобы в будущем иметь лучшую карьеру и развиваться лично, как человек, и как футболист, - цитирует новичка Динамо FRF TV.
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