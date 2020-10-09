Новичка Динамо Белуце спросили о перспективах в команде и матчах ЛЧ

Новичок " Динамо ", румынский хавбек Тудор Белуце, дал интервью румынской прессе о своем походе в аренду из английского "Брайтона".

Прошлый сезон, особенно последние 7-8 месяцев, были тяжелыми временами в моей карьере. Но у меня были близкие друзья и семья, я всегда был решительным и уверенным в том, что хочу делать. Я продолжал верить и работать, и я хочу становиться все лучше.

Киевское "Динамо" - это клуб, который борется за трофеи, играет в группе Лиги чемпионов. Еще важно, что работа с господином Мирчей Луческу будет для меня очень полезной. Он является опытным тренером, и я, безусловно, буду у него многому учиться.

Мы в группе с "Ювентусом", играть в Лиге чемпионов - это моя мечта! Я думаю, это мечта любого футболиста. Если я дебютирую, буду очень счастлив и постараюсь отдаваться игре ежеминутно.