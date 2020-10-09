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Кобин: Рано или поздно настанет время, когда Коноплянке придется перейти в Минай
Но денег там он не заработает
Главный тренер "Миная" Василий Кобин пошутил по поводу перехода полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянки в закарпатский клуб.
"Это была шутка. Но как говорил Кополовец: "В каждой шутке есть доля правды". У Жени сейчас не все так хорошо, плюс травма, но это игрок высокого уровня. Ему рано идти в "Минай". Пускай парень еще себя показывает в сборной и "Шахтере".
Но рано или поздно время настанет, когда ему придется перейти в "Минай", чтобы помочь. В деньгах он не будет нуждаться, в "Минае" он их не заработает. Кто приезжает в "Минай" с деньгами – уходит без денег, без машин, без ничего. Там можно только потерять. Если он хочет немножко денежек принести в "Минай", то мы его ждем", – сказал Кобин.
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