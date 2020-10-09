Луческу: Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками Шахтера

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему согласился возглавить киевский клуб после работы в "Шахтере".

"Когда ты выходишь на высокий уровень, ты не хочешь падать. Вспомните Трапаттони, Липпи или Конте, которые перешли из "Ювентуса" в "Интер".

Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками "Шахтера", но я хотел почувствовать себя живым. Я был дома целый год, а футбол – это моя жизнь, я слишком скучал по нему. Поэтому я не мог сказать "нет", – сказал Луческу в интервью Tuttosport.