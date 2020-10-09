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Луческу: Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирча рассказал, что заставило его подписать контракт

Луческу: Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками Шахтера
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему согласился возглавить киевский клуб после работы в "Шахтере".

"Когда ты выходишь на высокий уровень, ты не хочешь падать. Вспомните Трапаттони, Липпи или Конте, которые перешли из "Ювентуса" в "Интер".

Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками "Шахтера", но я хотел почувствовать себя живым. Я был дома целый год, а футбол – это моя жизнь, я слишком скучал по нему. Поэтому я не мог сказать "нет", – сказал Луческу в интервью Tuttosport.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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болельщик_футбола (Донецк)
09.10.2020 в 16:44
смотря с кем... со мной нет... ты достиг при всех уникальных условиях своего потолка... Шахтеру большего уже не мог дать... другое дело, Ахметов да и мы хотели большего... все... следил за Зенитом... как ни странно звучит, слежу за Динамо...
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