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Луческу: Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками Шахтера
Мирча рассказал, что заставило его подписать контракт
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему согласился возглавить киевский клуб после работы в "Шахтере".
"Когда ты выходишь на высокий уровень, ты не хочешь падать. Вспомните Трапаттони, Липпи или Конте, которые перешли из "Ювентуса" в "Интер".
Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками "Шахтера", но я хотел почувствовать себя живым. Я был дома целый год, а футбол – это моя жизнь, я слишком скучал по нему. Поэтому я не мог сказать "нет", – сказал Луческу в интервью Tuttosport.
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болельщик_футбола (Донецк)
09.10.2020 в 16:44
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