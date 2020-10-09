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11 игроков Шахтера вернулись к тренировкам
В обойме Каштру сейчас 11 игроков
9 октября "
При этом у Сергея Болбата и Маркоса Антонио была индивидуальная программа.
Занятие было построено так, чтобы минимизировать контакт между участниками сессии.
Напомним, сразу целая группа игроков "Шахтера" сейчас находится на домашней самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса, некоторые – травмированы, а Виктор Коваленко, Марлос и Валерий Бондарь отправились в сборную Украины для подготовки к матчам Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).
"Шахтер" следующую тренировку проведет в субботу утром. Ближайшие запланированные игры в календаре "оранжево-черных" – со "Львовом" (17 октября) и "Реалом" (21 октября).
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