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11 игроков Шахтера вернулись к тренировкам

Премьер-лига
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В обойме Каштру сейчас 11 игроков

11 игроков Шахтера вернулись к тренировкам
Новина українською

9 октября "Шахтер" провел занятие на поле загородного спорткомплекса "Святошин", в котором приняли участие 11 игроков: 3 вратаря и 8 полевых.

При этом у Сергея Болбата и Маркоса Антонио была индивидуальная программа.

Занятие было построено так, чтобы минимизировать контакт между участниками сессии.

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Напомним, сразу целая группа игроков "Шахтера" сейчас находится на домашней самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса, некоторые – травмированы, а Виктор Коваленко, Марлос и Валерий Бондарь отправились в сборную Украины для подготовки к матчам Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

"Шахтер" следующую тренировку проведет в субботу утром. Ближайшие запланированные игры в календаре "оранжево-черных" – со "Львовом" (17 октября) и "Реалом" (21 октября).

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В статье: Шахтер (Донецк) коронавирус
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