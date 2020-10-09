11 игроков Шахтера вернулись к тренировкам

9 октября " Шахтер " провел занятие на поле загородного спорткомплекса "Святошин", в котором приняли участие 11 игроков: 3 вратаря и 8 полевых.

При этом у Сергея Болбата и Маркоса Антонио была индивидуальная программа.

Занятие было построено так, чтобы минимизировать контакт между участниками сессии.

Напомним, сразу целая группа игроков "Шахтера" сейчас находится на домашней самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса, некоторые – травмированы, а Виктор Коваленко, Марлос и Валерий Бондарь отправились в сборную Украины для подготовки к матчам Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

"Шахтер" следующую тренировку проведет в субботу утром. Ближайшие запланированные игры в календаре "оранжево-черных" – со "Львовом" (17 октября) и "Реалом" (21 октября).