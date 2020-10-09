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21-летний дебютант Шахтера признан лучшим игроком команды в сентябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Виктор Корниенко принимает поздравления

21-летний дебютант Шахтера признан лучшим игроком команды в сентябре
Новина українською

Донецкий "Шахтер" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в сентябре.

Большинство голосов (42%) болельщики отдали 21-летнему крайнему защитнику команды Виктору Корниенко.

Второе место в голосовании досталось Тайсону, третье - Виктору Коваленко.

Отметим, что в сентябре Корниенко дебютировал в первой команде горняков и в трех матчах записал себе в актив 2 ассиста.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Виктор Корниенко
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Источник:
ФК Шахтер

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