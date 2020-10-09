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Денисов: Есть вероятность, что могут быть инфицированы еще несколько игроков Шахтера
Горняки подойдут к матчу с Реалом с большими кадровыми проблемами
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказался о вспышке
"Как издевательски может вывернуть на изнанку наши ожидания коронавирус, мы уже увидели на примере опустошённой эпидемией сборной в игре с Францией.
В "Шахтере", накануне Лиги Чемпионов, сейчас реально все критически сложно. Минус 9 игроков основы. Пока 9. Говорили вечером с Сергеем Палкиным. Есть вероятность, что могут быть инфицированы ещё несколько игроков.
При самых оптимистических прогнозах, футболисты, у которых выявлен коронавирус, смогут вернуться к тренировкам не раньше чем через 10-14 дней. Абсолютно нет сейчас понимания, кто в итоге будет готов лететь в Мадрид на матч с "Реалом", - написал Денисов в Фейсбуке.
Напомним, что в ЛЧ "Шахтер" стартует выездным матчем с "Реалом" 21 октября.
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