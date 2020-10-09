  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: Есть вероятность, что могут быть инфицированы еще несколько игроков Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Есть вероятность, что могут быть инфицированы еще несколько игроков Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки подойдут к матчу с Реалом с большими кадровыми проблемами

Денисов: Есть вероятность, что могут быть инфицированы еще несколько игроков Шахтера
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказался о вспышке коронавирусной инфекции в "Шахтере".

"Как издевательски может вывернуть на изнанку наши ожидания коронавирус, мы уже увидели на примере опустошённой эпидемией сборной в игре с Францией.

В "Шахтере", накануне Лиги Чемпионов, сейчас реально все критически сложно. Минус 9 игроков основы. Пока 9. Говорили вечером с Сергеем Палкиным. Есть вероятность, что могут быть инфицированы ещё несколько игроков.

При самых оптимистических прогнозах, футболисты, у которых выявлен коронавирус, смогут вернуться к тренировкам не раньше чем через 10-14 дней. Абсолютно нет сейчас понимания, кто в итоге будет готов лететь в Мадрид на матч с "Реалом", - написал Денисов в Фейсбуке.

Напомним, что в ЛЧ "Шахтер" стартует выездным матчем с "Реалом" 21 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Александр Денисов Шахтер (Донецк) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexfc (Киев)
09.10.2020 в 18:19
Так надо делать анализы через 7 дней. Не известно ведь кто и когда заболел. У кого то 4 день, у кого-то 14-й. Может уже и выздоровеет кто-то к Реалу.
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
09.10.2020 в 19:11
Навіть, якщо й одужає... - В якій він буде формі і чого там награє?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...