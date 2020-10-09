Соломон: Однажды я перейду в другой клуб. Возможно, через год, или через три

Полузащитник " Шахтера " Манор Соломон рассказал, каким он видит свое будущее.

– В прессе появляются новости о клубах, которые вами интересуются. Насколько все серьезно?

– Они общаются с моим агентом. Некоторые команды действительно хотят видеть меня у себя. Всеми этими делами занимается мой агент. Это его работа. Я сосредоточен только на "Шахтере".

Однажды я перейду в другой клуб. Хотя я не знаю, когда это случится – возможно, через год, или через три. Сейчас я – футболист "Шахтера", и делаю все, чтобы помочь моей команде, – сказал Соломон.

Напомним, что контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года.