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Соломон: Однажды я перейду в другой клуб. Возможно, через год, или через три
Полузащитник прокомментировал слухи, которые сватают его в европейские клубы
Полузащитник "
– В прессе появляются новости о клубах, которые вами интересуются. Насколько все серьезно?
– Они общаются с моим агентом. Некоторые команды действительно хотят видеть меня у себя. Всеми этими делами занимается мой агент. Это его работа. Я сосредоточен только на "Шахтере".
Однажды я перейду в другой клуб. Хотя я не знаю, когда это случится – возможно, через год, или через три. Сейчас я – футболист "Шахтера", и делаю все, чтобы помочь моей команде, – сказал Соломон.
Напомним, что контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года.
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