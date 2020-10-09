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УПЛ назвала дату и время начала матча 9-го тура Динамо - Шахтер
Лига утвердила даты и время начала матчей 7, 8 и 9-го туров
Дирекция
7 тур
24 октября (суббота)
Десна - Олимпик 14:00
Ворскла - Шахтер 17:00
Динамо - Александрия 17:00
Львов - Днепр-1 19:30
25 октября (воскресенье)
Ингулец - Мариуполь 14:00
Колос - Минай 17:00
Заря - Рух 19:30
8 тур
30 октября (пятница)
Шахтер - Мариуполь 19:00
31 октября (суббота)
Колос - Олимпик 14:00
Александрия - Десна 17:00
Днепр-1 - Динамо 19:30
1 ноября (воскресенье)
Минай - Рух 14:00
Львов - Ворскла 17:00
Ингулец - Заря 19:30
9 тур
6 ноября (пятница)
Днепр-1 - Колос 19:00
7 ноября (суббота)
Олимпик - Мариуполь 14:00
Александрия - Львов 17:00
Десна - Минай 19:30
8 ноября (воскресенье)
Рух - Ингулец 14:00
Динамо - Шахтер 17:00
Заря - Ворскла 19:30
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