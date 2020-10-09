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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ назвала дату и время начала матча 9-го тура Динамо - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Лига утвердила даты и время начала матчей 7, 8 и 9-го туров

УПЛ назвала дату и время начала матча 9-го тура Динамо - Шахтер
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7, 8 и 9-го туров УПЛ сезона 2020/21.

7 тур

24 октября (суббота)

Десна - Олимпик 14:00

Ворскла - Шахтер 17:00

Динамо - Александрия 17:00

Львов - Днепр-1 19:30

25 октября (воскресенье)

Ингулец - Мариуполь 14:00

Колос - Минай 17:00

Заря - Рух 19:30

8 тур

30 октября (пятница)

Шахтер - Мариуполь 19:00

31 октября (суббота)

Колос - Олимпик 14:00

Александрия - Десна 17:00

Днепр-1 - Динамо 19:30

1 ноября (воскресенье)

Минай - Рух 14:00

Львов - Ворскла 17:00

Ингулец - Заря 19:30

9 тур

6 ноября (пятница)

Днепр-1 - Колос 19:00

7 ноября (суббота)

Олимпик - Мариуполь 14:00

Александрия - Львов 17:00

Десна - Минай 19:30

8 ноября (воскресенье)

Рух - Ингулец 14:00

Динамо - Шахтер 17:00

Заря - Ворскла 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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