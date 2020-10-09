Хотел, но не успел - Днепр-1 пытался подписать хорватского хавбека из Словении

" Днепр-1 " вел переговоры по трансферу 27-летнего хорватского полузащитника словенской "Муры" Луки Бобичанеца, сообщает местное издание Ekipa 24.

Футболист был креатурой нового главного тренера днепрян Игоря Йовичевича, который был хорошо знаком с сильными сторонами футболиста за время работы в Хорватии.

Впрочем, так как Йовичевич принял "Днепр-1" незадолго до закрытия трансферного окна, клубы банально не успели договориться по сумме отступных за игрока. Ожидается, что "Днепр-1" может вернуться к данному вопросу летом.

Отметим, что Бобичанец провел за "Муру" 108 поединков, отметился 36 голами и 15 результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 550 тысяч евро.