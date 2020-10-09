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Хотел, но не успел - Днепр-1 пытался подписать хорватского хавбека из Словении
Лука Бобичанец как креатура Игоря Йовичевича
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Футболист был креатурой нового главного тренера днепрян Игоря Йовичевича, который был хорошо знаком с сильными сторонами футболиста за время работы в Хорватии.
Впрочем, так как Йовичевич принял "Днепр-1" незадолго до закрытия трансферного окна, клубы банально не успели договориться по сумме отступных за игрока. Ожидается, что "Днепр-1" может вернуться к данному вопросу летом.
Отметим, что Бобичанец провел за "Муру" 108 поединков, отметился 36 голами и 15 результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 550 тысяч евро.
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