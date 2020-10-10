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ФИФА обязала Крузейро заплатить Заре долг за Виллиана Гомеса
Бразильский клуб задолжал луганчанам более миллиона евро
ФИФА отклонила апелляцию "Крузейро" по отмене трансферного бана, а также обязала бразильский клуб выплатить "Заре" задолженность по переходу Виллиана Гомеса. Об этом сообщает Otempo.
Задолженность перед луганским клубом составляет более миллиона евро, однако затруднительное финансовое положение "Крузейро" не позволяет погасить даже такой долг.
Также из-за запрета на регистрацию новых игроков бразильский клуб не может заявить сразу трех новичков в лице Джованни Пикколомо, Ивана Ангуло и Матеуса Индио.
Виллиан Гомес выступал в Украине за "Металлист", его права были переданы "Заре" (из-за бегства владельца "Металлиста" Курченко в Россию), но там он не выступал, а перешел в "Крузейро" в 2013 году.
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