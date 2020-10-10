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Заря - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Контрольный спарринг
Во время международной паузы, "Заря" и "Ингулец" решили померяться силами в товарищеском матче.
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"Заря" 15:00 "Ингулец"
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