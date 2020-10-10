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Контрольный матч. Рух побеждает Верес благодаря дублю Кондракова
Заполнили паузу
Пока матчи УПЛ на паузе из-за международных матчей, "Рух" встретился с "Вересом" в товарищеской игре.
Команда высшего дивизиона смогла добиться победы благодаря дублю Даниила Кондракова. Гости ответили только одним точным ударом Сергийчука.
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Отметим, что первую игру за львовский клуб провел Роман Гагун. До этого, защитник
"Рух" - "Верес" 2:1
Голы: Кондраков 8,13 - Сергийчук 56
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