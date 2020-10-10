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Без победителя. Заря и Ингулец забили шесть голов в контрольном матче
Напряженная игра
Луганская "Заря" заполнила паузу в чемпионате, проведя спарринг против "Ингульца". Стороны провели напряженный матч, в котором победителя определить не смогли.
На двоих команды забили шесть голов, большая часть из которых пришлась на второй тайм. Виктор Скрипник дал отдохнуть Хомченовскому, Гладкому и Вернидубу. Гречкин не играл из-за травмы, а Шевченко, Лунев, Абу-Ханна, Цыганикс и Руфати находились в расположении своих сборных.
Луганский клуб имел преимущество в два гола, однако потом пропустил трижды. Под конец, команда Скрипника вырвала ничью благодаря усилиям Цвека.
"Заря" - "Ингулец" 3:3
Голы: Кабаев 38, Перович 48, Цвек 76 - Мкомола 60, Бартулович 63, Белоцерковец 72 (п)
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