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Без победителя. Заря и Ингулец забили шесть голов в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Напряженная игра

Без победителя. Заря и Ингулец забили шесть голов в контрольном матче
UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" заполнила паузу в чемпионате, проведя спарринг против "Ингульца". Стороны провели напряженный матч, в котором победителя определить не смогли.

На двоих команды забили шесть голов, большая часть из которых пришлась на второй тайм. Виктор Скрипник дал отдохнуть Хомченовскому, Гладкому и Вернидубу. Гречкин не играл из-за травмы, а Шевченко, Лунев, Абу-Ханна, Цыганикс и Руфати находились в расположении своих сборных.

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Луганский клуб имел преимущество в два гола, однако потом пропустил трижды. Под конец, команда Скрипника вырвала ничью благодаря усилиям Цвека.

"Заря" - "Ингулец" 3:3
Голы: Кабаев 38, Перович 48, Цвек 76 - Мкомола 60, Бартулович 63, Белоцерковец 72 (п)

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Михайло Перович
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Источник:
ФК "Заря"

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Комментарии (5)
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ВиктАн
10.10.2020 в 18:59
Ингулец хорош, только одно поражение игра неплохая, но хотелось бы видеть больше чемпионской жилки, они пока неспособны играть на победу
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.10.2020 в 17:49
голы Кабаева и (на удивление) Цвека украсили матч
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Кююмалайнен (Київ)
10.10.2020 в 17:26
Кто такой Гречкин?
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.10.2020 в 17:49
еврей
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Hugo64 (PARIS)
10.10.2020 в 17:54
если в кююмалайнен сделать несколько ошибок то и получится гречкин
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