Без победителя. Заря и Ингулец забили шесть голов в контрольном матче

Луганская "Заря" заполнила паузу в чемпионате, проведя спарринг против "Ингульца". Стороны провели напряженный матч, в котором победителя определить не смогли.

На двоих команды забили шесть голов, большая часть из которых пришлась на второй тайм. Виктор Скрипник дал отдохнуть Хомченовскому, Гладкому и Вернидубу. Гречкин не играл из-за травмы, а Шевченко, Лунев, Абу-Ханна, Цыганикс и Руфати находились в расположении своих сборных.

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Луганский клуб имел преимущество в два гола, однако потом пропустил трижды. Под конец, команда Скрипника вырвала ничью благодаря усилиям Цвека.

"Заря" - "Ингулец" 3:3

Голы: Кабаев 38, Перович 48, Цвек 76 - Мкомола 60, Бартулович 63, Белоцерковец 72 (п)