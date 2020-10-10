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Вернидуб: Рух? Пока еще нечего комментировать
Ждете наставника снова в УПЛ?
Экс-главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал новость о своем возможном назначении в "Рух".
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"Без комментариев. Пока еще нечего комментировать. Пока я безработный, а там время покажет. Предложения всегда есть, но надо думать и сделать правильный шаг.
Пока я дома, сейчас еду смотреть игру
Львовский клуб может сменить тренера из-за слабого дебюта в УПЛ. За пять матчей они добыли лишь два очка.
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Источник:Трибуна
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