Вернидуб: Рух? Пока еще нечего комментировать

Экс-главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал новость о своем возможном назначении в "Рух".

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"Без комментариев. Пока еще нечего комментировать. Пока я безработный, а там время покажет. Предложения всегда есть, но надо думать и сделать правильный шаг.

Пока я дома, сейчас еду смотреть игру "Зари" с "Ингульцом" , - заявил украинский специалист.

Львовский клуб может сменить тренера из-за слабого дебюта в УПЛ. За пять матчей они добыли лишь два очка.