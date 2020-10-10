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Вернидуб: Рух? Пока еще нечего комментировать

Премьер-лига
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Ждете наставника снова в УПЛ?

Вернидуб: Рух? Пока еще нечего комментировать
UA-Футбол
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Экс-главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал новость о своем возможном назначении в "Рух".

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"Без комментариев. Пока еще нечего комментировать. Пока я безработный, а там время покажет. Предложения всегда есть, но надо думать и сделать правильный шаг.

Пока я дома, сейчас еду смотреть игру "Зари" с "Ингульцом", - заявил украинский специалист.

Львовский клуб может сменить тренера из-за слабого дебюта в УПЛ. За пять матчей они добыли лишь два очка.

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В статье: Юрий Вернидуб Рух (Львов)
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Источник:
Трибуна

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