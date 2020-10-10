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СМИ: Заря продлила контракт с ключевым игроком

Премьер-лига
(1 голосов)

Скрипник его очень ценит

СМИ: Заря продлила контракт с ключевым игроком
UA-Футбол
Новина українською

"Заря" смогла договориться о новом контракте с Владиславом Кочергиным. Об этом сообщает сайт болельщиков луганского клуба.

На данный момент, детали контракта неизвестны. Отметим, что прошлое соглашение заканчивалось в декабре этого года.

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Кочергин - ключевой футболист в команде Виктора Скрипника. С начала прошлого сезона, вингер выходил на поле 37 раз, забил девять голов и отдал 11 голевых передач.

В текущем сезоне луганский коллектив занимает девятую строчку в таблице.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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