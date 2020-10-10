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СМИ: Заря продлила контракт с ключевым игроком
Скрипник его очень ценит
"Заря" смогла договориться о новом контракте с Владиславом Кочергиным. Об этом сообщает сайт болельщиков луганского клуба.
На данный момент, детали контракта неизвестны. Отметим, что прошлое соглашение заканчивалось в декабре этого года.
Кочергин - ключевой футболист в команде Виктора Скрипника. С начала прошлого сезона, вингер выходил на поле 37 раз, забил девять голов и отдал 11 голевых передач.
В текущем сезоне луганский коллектив занимает девятую строчку в таблице.
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Источник:Сайт болельщиков "Зари"
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