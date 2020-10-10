Днепр-1 забил пять голов в контрольном матче

"Днепр-1" отыграл контрольный матч во время паузы УПЛ. Им пытался противостоять мариупольский "Яруд".

Днепряне одержали очень легкую победу, забив пять безответных мячей. Отметим, что в стартовом составе вышел Хобленко, который пропустил три последних матча.

Напомним, что сейчас "Днепр-1" работает под руководством Йовичевича, который не так давно возглавил клуб.

"Днепр-1" - "Яруд" 5:0

Голы: Хобленко (10, пен.), Автогол (48), Ярмолюк (76), Довбик (79), Беляев (87)

"Днепр-1": Юрчук (Сарнавский, 46), Адамюк (Заяц, 46), Логинов (Сваток, 46), Дуглас (Сафронов, 65), Цуриков, Ди Франко (Ярмолюк, 65), Игнатенко (Кравченко, 46) , Когут (Беляев, 65), Пихаленок (Киреев, 67), Чичиков (Тяпкин, 67), Хобленко (Довбик, 46)

"Яруд": Гончаренко, Пелипак, Бибик, Тарадуда, Днестрянський, Проданов, Тишининов, Матвеев, Янаков, Корицкий, Сандрак-Винницкий