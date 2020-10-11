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Палкин: Приоритет Шахтера – развитие молодых игроков, воспитанников академии
"Горняки" опубликовали годовой отчет
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о развитие клуба в ежегодном годовом отчете клуба.
"В прошедшем сезоне "Шахтер" снова доказал, что является лидером украинского футбола. Уже в четвертый раз подряд и в 13-й раз в истории команда выиграла золотые медали чемпионата. В философии нашего клуба заложены цели задавать тренды, развивая футбольную культуру в стране. И нам удается делать это год за годом благодаря системному подходу, правильно выбранной стратегии, планированию и слаженной работе во всех направлениях.
"Шахтер" стал чемпионом Украины с рекордным отрывом от второго места. Уже с первых туров своей победной серией команда показала, что готова добиться максимального результата. Вместе с тем состав не так давно пополнился новыми футболистами, которые уже в этом сезоне наряду с более опытными игроками вносили большой вклад в победы. Наши амбиции – это развитие молодых футболистов, воспитанников Академии. Некоторые из них уже выступают в первой команде, а более юные выпускники до остановки сезона лидировали в чемпионатах Украины U21 и U19", – цитирует своего гендиректора официальный сайт "горняков".
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