Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о развитие клуба в ежегодном годовом отчете клуба.

"В прошедшем сезоне "Шахтер" снова доказал, что является лидером украинского футбола. Уже в четвертый раз подряд и в 13-й раз в истории команда выиграла золотые медали чемпионата. В философии нашего клуба заложены цели задавать тренды, развивая футбольную культуру в стране. И нам удается делать это год за годом благодаря системному подходу, правильно выбранной стратегии, планированию и слаженной работе во всех направлениях.

"Шахтер" стал чемпионом Украины с рекордным отрывом от второго места. Уже с первых туров своей победной серией команда показала, что готова добиться максимального результата. Вместе с тем состав не так давно пополнился новыми футболистами, которые уже в этом сезоне наряду с более опытными игроками вносили большой вклад в победы. Наши амбиции – это развитие молодых футболистов, воспитанников Академии. Некоторые из них уже выступают в первой команде, а более юные выпускники до остановки сезона лидировали в чемпионатах Украины U21 и U19", – цитирует своего гендиректора официальный сайт "горняков".