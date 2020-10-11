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Палкин: Приоритет Шахтера – развитие молодых игроков, воспитанников академии

Премьер-лига
(3 голосов)

"Горняки" опубликовали годовой отчет

Палкин: Приоритет Шахтера – развитие молодых игроков, воспитанников академии
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о развитие клуба в ежегодном годовом отчете клуба.

"В прошедшем сезоне "Шахтер" снова доказал, что является лидером украинского футбола. Уже в четвертый раз подряд и в 13-й раз в истории команда выиграла золотые медали чемпионата. В философии нашего клуба заложены цели задавать тренды, развивая футбольную культуру в стране. И нам удается делать это год за годом благодаря системному подходу, правильно выбранной стратегии, планированию и слаженной работе во всех направлениях.

"Шахтер" стал чемпионом Украины с рекордным отрывом от второго места. Уже с первых туров своей победной серией команда показала, что готова добиться максимального результата. Вместе с тем состав не так давно пополнился новыми футболистами, которые уже в этом сезоне наряду с более опытными игроками вносили большой вклад в победы. Наши амбиции – это развитие молодых футболистов, воспитанников Академии. Некоторые из них уже выступают в первой команде, а более юные выпускники до остановки сезона лидировали в чемпионатах Украины U21 и U19", – цитирует своего гендиректора официальный сайт "горняков".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
сайт Шахтера

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Комментарии (5)
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Dnepr-75 (Днiпро)
11.10.2020 в 12:53
Приоритет Шлюхтера купить бибизян бразильских.
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+2
0
alexfc (Киев)
11.10.2020 в 12:52
Покупки нормальных игроков не ждите. Вот Вам и ответ.Ждем очередные 0:5 от любого мало мальски сильного клуба. С такой политикой как-бы не схлопотать 6 баранок в группе.
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0
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
11.10.2020 в 11:53
Классное развитие. В шахтере негры играют а молодяк в арендуполь
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+4
-1
lektor (Мариуполь)
11.10.2020 в 11:50
только где молодые с составе Шахтера? в Мариуполе? а дальше?
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+3
-1
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Усе буде добре (Київ)
11.10.2020 в 11:39
Іншими словами: Ахметов включив режим економії.
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+3
0


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