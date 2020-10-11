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Генеральный директор Руха: Никаких переговоров с Вернидубом не ведём

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Дедышин опроверг слухи

Генеральный директор Руха: Никаких переговоров с Вернидубом не ведём
Новина українською

Генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедышин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал информацию в СМИ о том, что известный специалист Юрий Вернидуб побывал на днях во Львове, где якобы вел переговоры о трудоустройстве с руководством "Руха".

"Если откровенно, то слухи просто не хочется комментировать, даже не знаю, кто заинтересован в их распространении. "Рух" никаких переговоров с Юрием Вернидубом не вел. Главным тренером остается Иван Федык, который сейчас готовит команду к очередному матчу чемпионата УПЛ с киевским "Динамо".

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В статье: Юрий Вернидуб Игорь Дедышин Рух (Львов)
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Комментарии (4)
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Footballhead (м. Чернігів)
11.10.2020 в 17:06
Просто Вернидуб не в курсі, що Рух не зі Львова, а з Винників))
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Байкал (Lviv)
11.10.2020 в 16:33
Вернидуб був у Львові і зустрічався з Козловським. Та і з Дедишиним теж. Просто Федик для Дедишина вигідна персона. Робить все ,що йому скаже Дедишин та і гравців не просить. Весь шлак ,який є в його розпорядженні ,його влаштовує. Щоб запросити Вернидуба ,потрібно мати кошти ще на нових гравців,яких назве Вернидуб,а крім понтів у Руха нічого немає
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
11.10.2020 в 16:07
передача ТО ТАКЕ сплетнями занимаются слышат звон но не знают где он
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+3
0
Pixelsavenue (Kiev)
11.10.2020 в 16:37
100% тотаке - помойка
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0
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