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Генеральный директор Руха: Никаких переговоров с Вернидубом не ведём
Игорь Дедышин опроверг слухи
Генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедышин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал информацию в СМИ о том, что известный специалист Юрий Вернидуб побывал на днях во Львове, где якобы вел переговоры о трудоустройстве с руководством "Руха".
"Если откровенно, то слухи просто не хочется комментировать, даже не знаю, кто заинтересован в их распространении. "Рух" никаких переговоров с Юрием Вернидубом не вел. Главным тренером остается Иван Федык, который сейчас готовит команду к очередному матчу чемпионата УПЛ с киевским "Динамо".
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