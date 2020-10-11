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Юрий Мороз: Динамо не вредит молодым футболистам

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Динамо" U-21 высказался насчет перехода во взрослую команду "бело-синих"

Юрий Мороз: Динамо не вредит молодым футболистам
Новина українською

Главный тренер "Динамо" U-21 Юрий Мороз рассказал о сложностях перехода молодых игроков в первую команду киевлян.

- Отдать Богдана Михайличенко было ошибкой?

- На то время был Миколенко, то есть он есть. "Динамо" не вредит футболистам. Отпустили, пусть идет играет. Это очень хороший футболист. В душе мне болело, что отдали такого хорошего игрока. Но что сейчас говорить. Что есть, то есть. Миколенко - лидер "Динамо" и сборной. Как бы эти два медведя делили одну берлогу?

- Понимали, что в будущем он будет играть в Европе?

- Понимал. На тот момент решение Богдана уйти в аренду, чтобы не сидеть здесь, было правильным. Сидел бы он здесь и сидел. Что потом было бы с Михайличенко? Ничего. А так он пошел и играет. Он любит "Динамо", но хочет играть. Нет места - и он пошел в другой клуб.

- А почему не нашли места в первой команде ни Роману Яремчуку, ни Игорю Харатину?

- Я не знаю. Говорить, что кто-то сильнее кого-то, а кто-то слабее... На тот момент были игроки. Они есть и сейчас. Что и к чему - решать было главным тренерам. Мы редко лезем со своими советами, но когда спрашивают, то говорим. На тот момент, может, они не соответствовали. Прошло время - и они раскрылись, - рассказал Мороз.

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В статье: Юрий Мороз Динамо U-21 (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
11.10.2020 в 18:43
Оно отдает их в аренду...
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ПетроФ (Луцьк)
11.10.2020 в 18:41
розміняти Михайличенка на Караваєва звісно тупість. Але рік назад крім Миколенка був ще і Пиварич, теж не останній гравець, тому те що відпустили то правильний крок.
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