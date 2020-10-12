Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос завершил первый этап подготовки к матчу с Зарей
Сегодня отдыхают
В пятницу, после получения отрицательных результатов тестов на COVID-19 всех игроков и работников клуба, "
Команда работала в двухразовом режиме, восстанавливала свои кондиции после трех выходных.
После утренней тренировки в тренажерном зале, вечерняя сессия проходила на тренировочном поле.
Вчера "Колос" завершил первый этап подготовки вечерней тренировкой на стадионе "Колос", которая прошла в формате двусторонней игры.
Сегодня у команды день отдыха, а уже со вторника ковалевцы начнут заключительный этап подготовки к игре 6 тура УПЛ и в пятницу команда возьмет курс на Запорожье.
Поединок 6-го тура состоится 17 октября в Запорожье - "Колос" сыграет на "Славутич Арене" против луганской "Зарей".
Популярное сейчас
- Овации Бущану и конспекты Линекера. Обзор матча Украина – Германия. Аудиомнение #47
- Тестирование сборной, победа Англии, тур в Первой лиге. Главные новости за 11 октября
- Андрей Шевченко: Я представляю, какой матч ждет Шахтер в Мадриде
- Соломон: В целом я знаю, что случилось, и чего хочет Россия на Донбассе
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО