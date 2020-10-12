Колос завершил первый этап подготовки к матчу с Зарей

В пятницу, после получения отрицательных результатов тестов на COVID-19 всех игроков и работников клуба, " Колос " заехал на свою базу в Ковалевке на трехдневный мини-сбор.

Команда работала в двухразовом режиме, восстанавливала свои кондиции после трех выходных.

После утренней тренировки в тренажерном зале, вечерняя сессия проходила на тренировочном поле.

Вчера "Колос" завершил первый этап подготовки вечерней тренировкой на стадионе "Колос", которая прошла в формате двусторонней игры.

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Сегодня у команды день отдыха, а уже со вторника ковалевцы начнут заключительный этап подготовки к игре 6 тура УПЛ и в пятницу команда возьмет курс на Запорожье.

Поединок 6-го тура состоится 17 октября в Запорожье - "Колос" сыграет на "Славутич Арене" против луганской "Зарей".