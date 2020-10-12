"Зеленые" игроки Олимпика обыграли "розовых"

Благодаря паузе на матчи сборных олимпийцы в воскресенье, 11 октября, сыграли двустороннюю игру (9х9).

Тренеры разделили футболистов на две команды: в розовых и зеленых манишках. Победу со счетом 4:1 отпраздновали "зеленые".

Дублем отметился Чогадзе. Еще по голу на свой счет записали Завийский и Каргбо, который реализовал пенальти. Мяч за команду в розовых манишках забил Бенито.

Зеленые - Розовые - 4:1

Голы: Чогадзе (2), Завийский, Каргбо (пен) - Бенито

Розовые: Кичак - Гришко, Аблитаров, Пасич, Кириленко (Альваренга), игрок на просмотре, Бабенко, Бенито, Тейшейра

Зеленые: Альими - Драме, Цимбалюк, Ксенз, Снурницин, Чогадзе, Политыло (Кравчук), Завийский, Каргбо.

Сегодня дончане отдыхают и восстанавливаются после насыщенной трудовой недели, а уже во вторник начнут подготовку к домашнему поединку 6-го тура УПЛ против Ворсклы. Он состоится в воскресенье, 18 октября. Начало игры в 14:00.