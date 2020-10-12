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Общий спад. Шахтер опубликовал финансовый отчет за сезон 2019/2020

Премьер-лига
(2 голосов)

Сравнение с сезоном 2018/2019

Общий спад. Шахтер опубликовал финансовый отчет за сезон 2019/2020
Новина українською

Общий показатель доходов ФК "Шахтер" с учетом НДС за сезон 2019/2020 составил 2,522 млрд грн (в сезоне 2018/2019 - 3,761млрд).

Статьи доходов клуба - продажа и аренда игроков, доходы от УЕФА и ФИФА и доходы от коммерческой деятельности.

"Шахтер" принимал участие в групповом раунде Лиги чемпионов, продолжил выступления в Лиге Европы и дошел до 1/2 финала.

Продажа и аренда игроков - 928 млн грн (1,6 млрд - в сезоне 2018/2019)

Доходы от УЕФА и ФИФА - 1,256 млрд грн (1,478 млрд прошлого сезона).

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Суммарный доход от коммерческой деятельности 338 млн грн (680 млн грн).

Из них

  • Спонсорство и реклама 275 млн грн (586 млн в прошлом сезоне)
  • Доходы от ТВ-прав 13 млн грн (26 млн)
  • Продажа билетов и абонементов 32 млн грн (39 млн)
  • Корпоративные ложи 3 млн грн (6 млн)
  • Продажа атрибутики 14 млн грн (22 млн)
  • Доходы от Премьер-лиги 1 млн грн

В сезоне-2019/20 ФК "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 370,2 миллиона гривен налогов (в прошлом сезоне - 512,3 млн).
Сумма НДФЛ составила 317,9 миллиона гривен.

Это уже 14-й по счету финансовый отчет, который публикует футбольный клуб "Шахтер".

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В статье: Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Звіт Шахтаря

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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2020 в 14:00
#горєтокакоє
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+4
0
aleks68
12.10.2020 в 14:15
тебя тупоголового это не касается.лижи суркисам и не гавкай жертва аборта
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+2
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2020 в 14:28
Після слова гавкай постав крапку.
+4
-1
маматрахер228 (Киев)
12.10.2020 в 12:57
это потому что у Динамо взлёт!
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+2
-2
Алекс1955 (Донецк)
12.10.2020 в 14:01
Это потому, что у нас в стране бардак.
Ответить
0
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2020 в 14:28
Бардак, який призвів до того, що у Ахметки було (а може й є) 17 млрд. баксів статків.
+4
0


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