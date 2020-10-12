Общий спад. Шахтер опубликовал финансовый отчет за сезон 2019/2020

Общий показатель доходов ФК " Шахтер " с учетом НДС за сезон 2019/2020 составил 2,522 млрд грн (в сезоне 2018/2019 - 3,761млрд).

Статьи доходов клуба - продажа и аренда игроков, доходы от УЕФА и ФИФА и доходы от коммерческой деятельности.

"Шахтер" принимал участие в групповом раунде Лиги чемпионов, продолжил выступления в Лиге Европы и дошел до 1/2 финала.

Продажа и аренда игроков - 928 млн грн (1,6 млрд - в сезоне 2018/2019)

Доходы от УЕФА и ФИФА - 1,256 млрд грн (1,478 млрд прошлого сезона).

Суммарный доход от коммерческой деятельности 338 млн грн (680 млн грн).

Из них

Спонсорство и реклама 275 млн грн (586 млн в прошлом сезоне)

Доходы от ТВ-прав 13 млн грн (26 млн)

Продажа билетов и абонементов 32 млн грн (39 млн)

Корпоративные ложи 3 млн грн (6 млн)

Продажа атрибутики 14 млн грн (22 млн)

Доходы от Премьер-лиги 1 млн грн

В сезоне-2019/20 ФК "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 370,2 миллиона гривен налогов (в прошлом сезоне - 512,3 млн).

Сумма НДФЛ составила 317,9 миллиона гривен.

Это уже 14-й по счету финансовый отчет, который публикует футбольный клуб "Шахтер".