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2 вратаря и 7 полевых - Шахтер продолжает готовиться в усечённом кадровом режиме
Горняки продолжают подготовку
Донецкий "
12 октября подопечные Луиша Каштру провели тренировку, которая продолжалась 80 минут. В тренировке приняли участие 2 вратаря и 7 полевых игроков. У Болбата, а также Исмаили и Малышева, индивидуальная программа.
Трубин накануне отправился в сборную U21: сегодня украинская молодежка вылетела в Северную Ирландию, где проведет очередной отборочный матч Евро-2021. Коваленко, Марлос и Бондарь находятся в национальной команде, которая завтра в Киеве сыграет с испанцами. Соломон и Хочолава также в сборных. Остальные футболисты "Шахтера" – на самоизоляции.
Напомним, в конце этой недели "Шахтеру" предстоит провести матч 6-го тура УПЛ со "Львовом" – он состоится в Киеве в субботу, 17 октября, в 17:00.
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