Динамо не будет проводить спарринги из-за малого количества игроков

Пока большое количество игроков " Динамо " выступают в составах своих сборных, те игроки, которые остались в расположении команды, проводят тренировки в штатном режиме. Игроки занимаются один раз в день.



Контрольных матчей, учитывая малое количество футболистов, тренерский штаб "бело-синих" решил не проводить.

Игроков сборной Украины в команде ожидают 14 октября, после матча против Испании, легионеры же (Кендзера, Родригес, Вербич) присоединятся к партнерам по клубу позже.

Напомним, что в ближайшем матче в рамках чемпионата Украины "Динамо" сыграет на выезде с "Рухом". Поединок состоится в субботу, 17 октября, на стадионе "Арена Львов" во Львове, начало – в 17:00.