Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо не будет проводить спарринги из-за малого количества игроков
Большая часть основы разъехалась по сборным
Пока большое количество игроков "
Контрольных матчей, учитывая малое количество футболистов, тренерский штаб "бело-синих" решил не проводить.
Игроков сборной Украины в команде ожидают 14 октября, после матча против Испании, легионеры же (Кендзера, Родригес, Вербич) присоединятся к партнерам по клубу позже.
Напомним, что в ближайшем матче в рамках чемпионата Украины "Динамо" сыграет на выезде с "Рухом". Поединок состоится в субботу, 17 октября, на стадионе "Арена Львов" во Львове, начало – в 17:00.
Популярное сейчас
- "Кто-то растаможивал через Закарпатье комбайны и решил отдать на футбольном поле" - Цыганык намекает на договорняки в УПЛ
- Луис Энрике: Испания - это Ferrari? Тогда Украина - тоже!
- Севидов проанализировал конкуренцию сборной Украины со Швейцарией в Лиге Наций
- Луческу не хотел видеть в Динамо Костевича и Клейтона - источник
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО