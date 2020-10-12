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Динамо не будет проводить спарринги из-за малого количества игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Большая часть основы разъехалась по сборным

Динамо не будет проводить спарринги из-за малого количества игроков
Новина українською

Пока большое количество игроков "Динамо" выступают в составах своих сборных, те игроки, которые остались в расположении команды, проводят тренировки в штатном режиме. Игроки занимаются один раз в день.


Контрольных матчей, учитывая малое количество футболистов, тренерский штаб "бело-синих" решил не проводить.

Игроков сборной Украины в команде ожидают 14 октября, после матча против Испании, легионеры же (Кендзера, Родригес, Вербич) присоединятся к партнерам по клубу позже.

Напомним, что в ближайшем матче в рамках чемпионата Украины "Динамо" сыграет на выезде с "Рухом". Поединок состоится в субботу, 17 октября, на стадионе "Арена Львов" во Львове, начало – в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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