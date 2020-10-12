"Кто-то растаможивал через Закарпатье комбайны и решил отдать на футбольном поле" - Цыганык намекает на договорняки в УПЛ

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что некоторые матчи УПЛ нынешнего сезона вызывают подозрения в плане спортивного характера.

"Прежде всего я бы хотел обратиться к президентам наших клубов, к игрокам и тренерам. Я скажу завуалировано, но если ситуация не исправится, то мне надо будет называть непосредственно команды и непосредственных участников.

Есть определенные подозрения, что некоторые матчи на старте сезона УПЛ имели не совсем спортивный характер. Кто-то где-то растаможивал через Закарпатье какие-то комбайны и, как следствие, решил отдать на футбольном поле... Если вы считаете, что об этом не станет известно, то вы ошибаетесь. Все все равно станет известно, все вылезет на поверхность.

Думаю, что те, кто понял, сделают сейчас простые выводы, чтоб не поднимать большую-большую ссору", - сказал Цыганык.