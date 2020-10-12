Ахметов: Мы поверили в Каштру, и он сделал Шахтер еще сильнее

Донецкий "Шахтер" 11 октября представил свой традиционный годовой отчет , а президент клуба Ринат Ахметов подвел итоги прошлого сезона.

"Сезон-2019/20 стал для каждого из нас сезоном новых вызовов и испытаний, но для "Шахтера" он стал еще и годом больших открытий, годом красивых побед. Вместе с "Шахтером" мы пережили много ярких эмоций, вместе мы писали историю клуба и всего украинского футбола.

"Шахтер" четвертый сезон подряд и 13-й раз в своей истории стал чемпионом Украины. Команда не просто выиграла титул, а сделала это очень уверенно – за 5 туров до конца чемпионата и с рекордным отрывом в 23 очка от соперников. Мы провели прекрасный европейский сезон! Достойное выступление в группе Лиги чемпионов и полуфинал Лиги Европы – это результат, которым можно и нужно гордиться. А главное – на протяжении всего сезона команда показывала по-настоящему красивую игру, радовала своих болельщиков атакующим и результативным футболом.

Успешный сезон был бы невозможен без качественной работы главного тренера Луиша Каштру и его штаба. Мы поверили в этого специалиста, в его опыт и идеи, а он сделал "Шахтер" еще сильнее. Очень важно, что Луиш Каштру делает все для прогресса и роста молодых игроков, дает шанс каждому. И посмотрите, сколько талантливых футболистов раскрылось в этом сезоне! Уверен, их всех ждет большое будущее!

Я также очень рад, что в сезоне-2019/20 к нам в новом качестве вернулся Дарио Срна. Я точно знаю, что его опыт и любовь к родному клубу еще не раз помогут "Шахтеру" достичь новых высот.

В 2020 году мир столкнулся с эпидемией коронавируса. Эта беда не обошла стороной и футбол. Во время карантина нам было особенно сложно, но мы справились – благодаря менеджменту и тренерскому штабу, благодаря нашим игрокам и, конечно же, благодаря каждому сотруднику клуба. Все ваши усилия были направлены на то, чтобы организовать безопасный и беспрерывный тренировочный процесс даже во время карантина.

Верю, что все мы вернемся к нормальной и безопасной жизни, и в этом нам поможет футбол. Впереди новый сезон, в который мы смотрим с большими надеждами и ожиданиями. И наша философия остается неизменной: мы сильны, мы амбициозны, мы хотим побеждать и держать в руках трофеи", - сказал Ахметов.