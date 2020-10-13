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Тарас Степаненко рассказал, как у него проявились симптомы COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Новость принял спокойно

Тарас Степаненко рассказал, как у него проявились симптомы COVID-19
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, как проходит его заболевание COVID-19.

- Как твое самочувствие?

- Все нормально, уже гораздо лучше себя чувствую. Утром бывает нос заложен. Если долго чем-то занимаюсь, например, Lego собираю, то бывает, голова болит.

- У тебя вкус и обоняние не пропали?

- У меня - нет. Хотя есть другие ребята в команде, у кого пропали. Был период, когда нос был сильно заложен, духи нюхал. Я их чувствовал, но не в полной мере. А сейчас полностью все.

- Когда почувствовал, что болен?

- Когда приехали в Чернигов (матч с "Десной" - ред.), под вечер чувствовал насморк, простуду. Никогда бы не подумал, что это коронавирус. Тренировались, был дождь, подумал, что была просто простуда. А оказался коронавирус.

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- Тебе было страшно в психологическом плане?

- Спокойно воспринял эту новость. Понятно, что есть разные степени болезни. Есть люди, которые очень сильно пострадали, у кого легкие пострадали, не могли дышать. Есть случаи, когда у нас в команде, где больше ОРВИ.

Поэтому я так особо не зацикливался, понимаю прекрасно, что в нашей жизни всегда есть болезни. Сейчас столкнулись с этой. Многие и так переболеет до изобретения вакцины. Поэтому я спокойно эту новость воспринял.

Единственное и самое главное - чтобы я не заразил семью и других людей. Нахожусь на самоизоляции. Если прогуливаюсь, то рядом, у нас соседей пока нет, чтобы никому не навредить. Если так, как я, то можно переболеть, чтобы иммунитет был готов в будущем к таким болезням.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (3)
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skif1927 (Динамо)
13.10.2020 в 08:58
Врет гнида ускоглазая, к лч все шлюхи дуанецкие "выздоровеют", не один почему то не сдохнет , могу поспорить.
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aleks68
13.10.2020 в 09:09
пойди и удавись чучело.сам гнида не меньше.соси у суркиса и не гавкай
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simargl (Чернигов)
13.10.2020 в 08:55
Давай, выздоравливай. Не приятная хрень , слабость потом будет долго накатывать... всем людям доброй воли здоровья не зависимо от клубных предпочтений !!!
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