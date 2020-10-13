Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тарас Степаненко рассказал, как у него проявились симптомы COVID-19
Новость принял спокойно
Полузащитник "
- Как твое самочувствие?
- Все нормально, уже гораздо лучше себя чувствую. Утром бывает нос заложен. Если долго чем-то занимаюсь, например, Lego собираю, то бывает, голова болит.
- У тебя вкус и обоняние не пропали?
- У меня - нет. Хотя есть другие ребята в команде, у кого пропали. Был период, когда нос был сильно заложен, духи нюхал. Я их чувствовал, но не в полной мере. А сейчас полностью все.
- Когда почувствовал, что болен?
- Когда приехали в Чернигов (матч с "Десной" - ред.), под вечер чувствовал насморк, простуду. Никогда бы не подумал, что это коронавирус. Тренировались, был дождь, подумал, что была просто простуда. А оказался коронавирус.
- Тебе было страшно в психологическом плане?
- Спокойно воспринял эту новость. Понятно, что есть разные степени болезни. Есть люди, которые очень сильно пострадали, у кого легкие пострадали, не могли дышать. Есть случаи, когда у нас в команде, где больше ОРВИ.
Поэтому я так особо не зацикливался, понимаю прекрасно, что в нашей жизни всегда есть болезни. Сейчас столкнулись с этой. Многие и так переболеет до изобретения вакцины. Поэтому я спокойно эту новость воспринял.
Единственное и самое главное - чтобы я не заразил семью и других людей. Нахожусь на самоизоляции. Если прогуливаюсь, то рядом, у нас соседей пока нет, чтобы никому не навредить. Если так, как я, то можно переболеть, чтобы иммунитет был готов в будущем к таким болезням.
Популярное сейчас
- Зубков: Перед Испанией ничего не пугает, они такие же, как и мы
- Денисов: В субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на Олимпийском
- Цыганык: Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам. Скорее всего, их больше никогда не будет в сборной
- "Как я сломал челюсть Синише Михайловичу? Просто повел себя так же, как он". Памяти Сергея Ателькина
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО