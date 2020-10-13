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Мирча Луческу согласовал переход Костевича - Цыганик

Премьер-лига
(1 голосов)

Хочет его видеть в команде

Мирча Луческу согласовал переход Костевича - Цыганик
Новина українською

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу хотел, чтобы фланговый защитник Владимир Костевич быстрее стал полноценным игроком команды, заверил Игорь Цыганык.

Журналист сообщил, что имел разговор с Луческу по поводу Костевича через неделю после его назначения главным тренером и спрашивал, знает ли он, кто такой Костевич.

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Специалист ответил, что знает, ему предлагали закрыть позицию левого защитника.

Луческу знал о трансфере 27-летнего игрока из "Леха" в "Динамо". Цыганык возразил, что тренер не хотел подписывать Костевича.

Накануне речь шла о том, что Луческу был против подписания Костевича, а трансфер лоббировал агент футболиста Вадим Шаблий.

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В статье: Мирча Луческу Владимир Костевич Динамо (Киев) Игорь Цыганык Вадим Шаблий
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Источник:
Циганик Live

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