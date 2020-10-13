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Мирча Луческу согласовал переход Костевича - Цыганик
Хочет его видеть в команде
Наставник киевского "
Журналист сообщил, что имел разговор с Луческу по поводу Костевича через неделю после его назначения главным тренером и спрашивал, знает ли он, кто такой Костевич.
Специалист ответил, что знает, ему предлагали закрыть позицию левого защитника.
Луческу знал о трансфере 27-летнего игрока из "Леха" в "Динамо". Цыганык возразил, что тренер не хотел подписывать Костевича.
Накануне речь шла о том, что Луческу был против подписания Костевича, а трансфер лоббировал агент футболиста Вадим Шаблий.
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