Матвиенко анонсирует следующий тест в Шахтере и говорит о самоизоляции

Защитник " Шахтера " и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал, как проходит его заболевание COVID-19.

- Как себя чувствуешь?

- Слабость. И нет вкуса и запаха - это самое ужасное, что может быть.

- Сколько дней в самоизоляции?

- По-моему с 8 октября. Тогда пришел положительный результат. Плюс я еще на изоляции был до этого, потому что мы приехали с матча, а Степаненко был уже зараженным, а я жил с ним в комнате.

- Когда следующий тест?

- 15 октября. Каждые 4-5 дней они хотят делать эти тесты.

- Температуры нет?

- Вчера была маленькая - 37,1. Не знаю, насколько она существенна.

- Чем занимаешься на карантине?

- Как ты думаешь? Думал, ты мне PlayStation привезешь вместо ананасов. Фильмы смотрю, сериалы, больше ничего не делаю. Думаю, если бы PlayStation кто подвез, я бы только рад. Научусь играть, может, потом Зинченко в Fifa обыгрываю.

- Тебе жена трижды в день приносит еду...

- Не представляю, что бы я делал, если бы был без девушки, жены, ребенка. Потому что просто вообще ничего делать! Можно с ума сойти. Если бы жил сам, просто катастрофа была. Я не пережил бы. Не знаю, как люди живут сами.