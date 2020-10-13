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Матвиенко анонсирует следующий тест в Шахтере и говорит о самоизоляции
Отсутствие вкуса и обоняния
Защитник "
- Как себя чувствуешь?
- Слабость. И нет вкуса и запаха - это самое ужасное, что может быть.
- Сколько дней в самоизоляции?
- По-моему с 8 октября. Тогда пришел положительный результат. Плюс я еще на изоляции был до этого, потому что мы приехали с матча, а Степаненко был уже зараженным, а я жил с ним в комнате.
- Когда следующий тест?
- 15 октября. Каждые 4-5 дней они хотят делать эти тесты.
- Температуры нет?
- Вчера была маленькая - 37,1. Не знаю, насколько она существенна.
- Чем занимаешься на карантине?
- Как ты думаешь? Думал, ты мне PlayStation привезешь вместо ананасов. Фильмы смотрю, сериалы, больше ничего не делаю. Думаю, если бы PlayStation кто подвез, я бы только рад. Научусь играть, может, потом Зинченко в Fifa обыгрываю.
- Тебе жена трижды в день приносит еду...
- Не представляю, что бы я делал, если бы был без девушки, жены, ребенка. Потому что просто вообще ничего делать! Можно с ума сойти. Если бы жил сам, просто катастрофа была. Я не пережил бы. Не знаю, как люди живут сами.
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