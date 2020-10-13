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Матвиенко анонсирует следующий тест в Шахтере и говорит о самоизоляции

Премьер-лига
(2 голосов)

Отсутствие вкуса и обоняния

Матвиенко анонсирует следующий тест в Шахтере и говорит о самоизоляции
Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал, как проходит его заболевание COVID-19.

- Как себя чувствуешь?

- Слабость. И нет вкуса и запаха - это самое ужасное, что может быть.

- Сколько дней в самоизоляции?

- По-моему с 8 октября. Тогда пришел положительный результат. Плюс я еще на изоляции был до этого, потому что мы приехали с матча, а Степаненко был уже зараженным, а я жил с ним в комнате.

- Когда следующий тест?

- 15 октября. Каждые 4-5 дней они хотят делать эти тесты.

- Температуры нет?

- Вчера была маленькая - 37,1. Не знаю, насколько она существенна.

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- Чем занимаешься на карантине?

- Как ты думаешь? Думал, ты мне PlayStation привезешь вместо ананасов. Фильмы смотрю, сериалы, больше ничего не делаю. Думаю, если бы PlayStation кто подвез, я бы только рад. Научусь играть, может, потом Зинченко в Fifa обыгрываю.

- Тебе жена трижды в день приносит еду...

- Не представляю, что бы я делал, если бы был без девушки, жены, ребенка. Потому что просто вообще ничего делать! Можно с ума сойти. Если бы жил сам, просто катастрофа была. Я не пережил бы. Не знаю, как люди живут сами.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Александр Зинченко Николай Матвиенко коронавирус
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Источник:
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.10.2020 в 10:29
Так у нього одночасно є і жінка і дєвушка? Молоток.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.10.2020 в 11:38
Кто же будет против, если никто не против. Ест, отдыхает. Куда калории девать? Главное маску одеть!!!
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.10.2020 в 11:44
...
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0
0
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ДВ (Одесса)
13.10.2020 в 11:51
держи в курсе
0
0


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