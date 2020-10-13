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Тете: Игроки Шахтера думают только о ПФК Львов, Реал будет потом

Премьер-лига
(1 голосов)

Такая важная УПЛ

Тете: Игроки Шахтера думают только о ПФК Львов, Реал будет потом
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете рассказал о подготовке к предстоящим матчам без игроков, которые получили вызов в национальные сборные, а также тех, кто заразился коронавирусом.

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Конечно же, сейчас мы стараемся проводить такой тренировочный процесс с определенными упражнениями, который подразумевает меньше контакта. С другой стороны лучше слышно Мистера, игроков, больше концентрации. Поэтому мы стараемся его слушать.

Сейчас мы думаем только о ПФК Львов, потому что Реал »будет потом. Мы понимаем, что независимо от того сложности, которую мы сейчас переживаем, нужно стараться показать свой максимум на поле.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Тете: Игроки Шахтера думают только о ПФК Львов Реал будет потом
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Источник:
Shakhtar News

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