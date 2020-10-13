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Врач Динамо: Буяльский и Супряга смогут помочь киевлянам в ближайшем матче УПЛ
Игроки уже возобновили тренировки
Врач "Динамо" Киев Андрей Шморгун рассказал о ситуации в команде с травмированными.
К работе в основной группе приступили полузащитник Виталий Буяльский и форвард Владислав Супряга. Они смогут помочь киевлянам в ближайшем матче УПЛ.
Защитник Александр Тымчик пока не готов играть. Он приступил к беговой работе, но работать с мячом пока не может.
У Никиты Бурды сняли гипс с ноги, теперь он носит специальный ортопедический сапог для фиксации голеностопного сустава, на который уже можно становиться.
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Источник:fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (3)
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KpaMapb (Краматорск)
13.10.2020 в 16:08
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adidas77 (Cумы)
13.10.2020 в 16:30
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K-Spirit (Киев)
13.10.2020 в 16:32
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