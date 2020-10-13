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Врач Динамо: Буяльский и Супряга смогут помочь киевлянам в ближайшем матче УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки уже возобновили тренировки

Врач Динамо: Буяльский и Супряга смогут помочь киевлянам в ближайшем матче УПЛ
Новина українською

Врач "Динамо" Киев Андрей Шморгун рассказал о ситуации в команде с травмированными.

К работе в основной группе приступили полузащитник Виталий Буяльский и форвард Владислав Супряга. Они смогут помочь киевлянам в ближайшем матче УПЛ.

Защитник Александр Тымчик пока не готов играть. Он приступил к беговой работе, но работать с мячом пока не может.

У Никиты Бурды сняли гипс с ноги, теперь он носит специальный ортопедический сапог для фиксации голеностопного сустава, на который уже можно становиться.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Андрей Шморгун Владислав Супряга
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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KpaMapb (Краматорск)
13.10.2020 в 16:08
Как в сборную - так больные, как за клуб - так смогут помочь в ближайшем матче)
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+1
-1
adidas77 (Cумы)
13.10.2020 в 16:30
Это тактика кротов была такая всю жизнь! Посмотри, сколько игроков ДК сейчас в сборной и сколько кротов!А ещё сегодня Леднева в молодёжку по просьбе Ротаня без проблем отправили.
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+1
0
avatar
K-Spirit (Киев)
13.10.2020 в 16:32
То ли еще будет со всеми игроками Шахтера. К 17 октября все ковидовцы счастливо исцелятся от болезни. Даже те кто болел.
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+2
0


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