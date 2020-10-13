Зеленский поздравит ветеранов Динамо с юбилеем победы в Суперкубке-1975

6 октября киевское " Динамо " отметило 45-летие со дня победы клуба в Суперкубке УЕФА 1975 года.

В ближайший четверг, 15 октября, ветеранов "Динамо" с историческим событием поздравит президент Украины Владимир Зеленский.

Ожидается, что в этот день глава государства посетит памятник Валерию Лобановскому возле стадиона "Динамо" в Киеве, а потом на базе клуба в Конча-Заспе состоится торжественное чествование ветеранов клуба, которым президент вручит государственные награды. Также ветеранов-динамовцев поздравят нынешние футболисты клуба.