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Зеленский поздравит ветеранов Динамо с юбилеем победы в Суперкубке-1975

Премьер-лига
(1 голосов)

На четверг у киевлян намечены праздничные мероприятия

Зеленский поздравит ветеранов Динамо с юбилеем победы в Суперкубке-1975
Новина українською

6 октября киевское "Динамо" отметило 45-летие со дня победы клуба в Суперкубке УЕФА 1975 года.

В ближайший четверг, 15 октября, ветеранов "Динамо" с историческим событием поздравит президент Украины Владимир Зеленский.

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Ожидается, что в этот день глава государства посетит памятник Валерию Лобановскому возле стадиона "Динамо" в Киеве, а потом на базе клуба в Конча-Заспе состоится торжественное чествование ветеранов клуба, которым президент вручит государственные награды. Также ветеранов-динамовцев поздравят нынешние футболисты клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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Фанат Українського Футболу (Київ)
13.10.2020 в 21:36
Паталогічний українофоб та лицемір по життю
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velbag (Полтава)
13.10.2020 в 21:33
ЗЕлупня на гілляку!
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0
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аалекс ( Крым)
13.10.2020 в 21:15
Ярый болельщик, блин.
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