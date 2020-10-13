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Зеленский поздравит ветеранов Динамо с юбилеем победы в Суперкубке-1975
На четверг у киевлян намечены праздничные мероприятия
6 октября киевское "
В ближайший четверг, 15 октября, ветеранов "Динамо" с историческим событием поздравит президент Украины Владимир Зеленский.
Ожидается, что в этот день глава государства посетит памятник Валерию Лобановскому возле стадиона "Динамо" в Киеве, а потом на базе клуба в Конча-Заспе состоится торжественное чествование ветеранов клуба, которым президент вручит государственные награды. Также ветеранов-динамовцев поздравят нынешние футболисты клуба.
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