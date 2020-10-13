Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монзуль рассудит Днепр-1 и Десну и другие судейские назначения на матчи 6-го тура УПЛ
УПЛ возвращается
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 6-го тура
6 тур
17 октября (суббота)
"Минай" – "Мариуполь" – Евгений Арановский (Киев)
"Шахтер" – "Львов" - Дмитрий Бондаренко (Одесса)
"Рух" – "Динамо" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Виталий Романов
"Заря" – "Колос" – Анатолий Абдула (Харьков)
18 октября (воскресенье)
"Олимпик" – "Ворскла" – Владимир Новохатний (Киев)
"Александрия" – "Ингулец" – Сергей Бойко (Киевская область)
"Днепр-1" – "Десна" – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Андрей Коваленко
Популярное сейчас
- Украина - Испания. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Оглашена заявка сборной Украины на поединок с Испанией
- Мирча Луческу согласовал переход Костевича - Цыганик
- "Как я сломал челюсть Синише Михайловичу? Просто повел себя так же, как он". Памяти Сергея Ателькина
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО