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Монзуль рассудит Днепр-1 и Десну и другие судейские назначения на матчи 6-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

УПЛ возвращается

Монзуль рассудит Днепр-1 и Десну и другие судейские назначения на матчи 6-го тура УПЛ
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Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 6-го тура УПЛ сезона 2020/21.

6 тур

17 октября (суббота)

"Минай" – "Мариуполь" – Евгений Арановский (Киев)

"Шахтер" – "Львов" - Дмитрий Бондаренко (Одесса)

"Рух" – "Динамо" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Виталий Романов

"Заря" – "Колос" – Анатолий Абдула (Харьков)

18 октября (воскресенье)

"Олимпик" – "Ворскла" – Владимир Новохатний (Киев)

"Александрия" – "Ингулец" – Сергей Бойко (Киевская область)

"Днепр-1" – "Десна" – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Андрей Коваленко

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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